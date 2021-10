Même le pape François n'a pas pu empêcher cette exécution aux Etats-Unis

Condamné à 6 ans, le détenu «Carlos» a refusé de venir à son procès

Un des détenus les plus médiatisés de Suisse, baptisé «Carlos», fait à nouveau face à la justice zurichoise. Il a refusé d'être présent à son procès, mais son jugement vient de tomber.

En 2013, «Carlos», âgé aujourd'hui de 25 ans, avait fait la une des médias, à cause des coûts élevés de son programme de réinsertion. A nouveau en procès pour des infractions commises en prison, le jeune homme refuse de comparaître à son audience. Par ailleurs, il veut qu'on l'appelle désormais par son vrai prénom, Brian, et non plus par son pseudonyme. Retour sur une drôle d'affaire.

Le jeune homme est accusé d'avoir menacé, agressé et, dans certains cas, d'avoir blessé des agents de police, …