Marla-Svenja Liebich est soupçonnée d'avoir abusé des lois allemandes sur l'auto-identification de genre. Image: Sebastian Willnow / DPA

Revirement pour cette figure néonazie transgenre en Allemagne

Extradée de République tchèque vers une prison pour femmes, Marla-Svenja Liebich sera finalement incarcérée avec les hommes.

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Une figure néonazie qui devait être incarcérée avec des femmes, mais est soupçonnée d'avoir abusé des lois allemandes sur l'auto-identification de genre, a finalement été placée dans une prison pour hommes, ont indiqué jeudi les autorités locales.

Marla-Svenja Liebich, qui avant d'enregistrer son changement de genre vivait sous le prénom masculin Sven, avait été extradée mercredi de République tchèque vers une prison pour femmes dans la ville de Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne.

Mais la direction de l'établissement a finalement décidé que cette personne purgerait sa peine dans un établissement pénitentiaire pour hommes, a indiqué un porte-parole du ministère régional de la Justice.

Elle a donc été transférée dès mercredi soir dans une prison située à Zeithain, dans la même région de Saxe. (jzs/afp)