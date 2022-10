Image: Twitter

Le prix Nobel de la paix a été décerné et ce n'est pas Zelensky

Le Nobel de la paix a récompensé vendredi un trio de représentants des sociétés civiles en Europe de l'Est, le militant biélorusse Ales Beliatski, l'ONG russe Memorial et le Centre ukrainien pour les libertés civiles. Un prix hautement symbolique en pleine guerre en Ukraine.

Cette année, le prix Nobel de la paix est attribué à l'avocat biélorusse des droits de l'homme Ales Bjaljatzki et à deux organisations de défense des droits de l'homme, Memorial de Russie et le Center for Civil Liberties d'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le comité Nobel norvégien vendredi à Oslo.

«Le comité Nobel souhaite honorer trois champions remarquables des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les trois pays voisins que sont la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine» Berit Reiss-Andersen, présidente du Comité Nobel

Beliatski, en prison en Biélorussie

Le comité Nobel a appelé la Biélorussie à libérer le militant et colauréat Ales Beliatski, en prison dans ce pays dirigé d'une main de fer par l'autocrate Alexandre Loukachenko. L'activiste a été arrêté et emprisonné le 14 juillet 2021 par le pouvoir, qui l'accuse de fraude fiscale.

«Nous exhortons les autorités biélorusses à libérer M. Beliatski. Nous espérons que cela se produira et qu'il viendra à Oslo pour recevoir le prix» Berit Reiss-Andersen, présidente du Comité Nobel

Ales Bialiatski, ici (déjà) derrière les barreaux biélorusses en 2011, est un ennemi du régime de Loukachenko. keystone

La présidente du Comité Nobel a toutefois ensuite modéré son propre propos:

«Mais il y a des milliers de prisonniers politiques au Bélarus et je crains peut-être que mon souhait ne soit pas très réaliste» Berit Reiss-Andersen, présidente du Comité Nobel

Pour la cheffe de l'opposition Svetlana Tikhanovskaïa, le prix Nobel d'Ales Beliatski est la reconnaissance d'un combat des Bélarusses contre le régime d'Alexandre Loukachenko. Quant à l'épouse d'Ales Bialiatski, elle s'est dite «submergée par l'émotion et reconnaissante».

Une ONG qui recense les crimes soviétiques

L'un des lauréats du prix Nobel de la paix de cette année est l'organisation russe de défense des droits de l'homme Memorial, qui a été fermée au début de l'année. Pendant plus de 30 ans, Memorial s'est efforcé de recouvrer la mémoire des millions d'innocents exécutés, emprisonnés ou persécutés pendant l'ère soviétique.

Son action n'a jamais été bien accueillie par les autorités russes. Elle a fait l'objet d'une première mise en garde en 2006, puis a été ajoutée en 2014 à la liste des «agents étrangers», une liste d'organisations et de personnes qui, selon le gouvernement, reçoivent des fonds de l'étranger.

«Le Nobel de la paix pas dirigé contre Poutine, qui doit cesser de réprimer les militants» Comité Nobel

Le groupe a été fermé sous prétexte qu'il n'avait pas apposé sur certains de ses messages sur les médias sociaux la mention «agent étranger», comme la loi l'y oblige.

En décembre 2021, la Cour suprême de Russie a ordonné la fermeture de Memorial et de ses branches régionales parce qu'il avait violé la loi de 2012 sur les agents étrangers.

(ats/acu)