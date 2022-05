Quiz

Ça vous gratte? Voici comment reconnaître la variole du singe

Vous avez mal à la tête et vous avez de la fièvre? Est-ce que cela pourrait être la variole du singe? Répondez à nos questions pour le savoir.

Une éruption cutanée peut être causée par de nombreux facteurs, y compris (mais très rarement) le virus de la variole du singe. Comment reconnaître le virus et quels sont les symptômes à vérifier? Voici les réponses.

Vous savez déjà tout sur la Variole du Singe? Alors, faites notre quiz!

Comment savoir si on a la variole du singe?

Si vous deviez être atteint de la variole du singe, la première chose que vous remarqueriez serait des symptômes semblables à ceux de la grippe: fatigue, malaise général et fièvre. Ensuite vient l'éruption cutanée qui passe par différentes phases.

Dans un entretien pour BBC News, Le Dr Rosamund Lewis, du programme d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, explique que: «Cela commence par ce que nous appelons des macules. Ce ne sont que des zones rouges. Puis, elle évolue vers des papules. C'est quelque chose que vous pouvez sentir. C'est en relief.»

L'éruption de la variole du singe commence généralement sur le visage puis sur les bras et les jambes, les mains et les pieds, ainsi que sur le tronc du corps. Selon le Dr Lewis, on peut la confondre avec la varicelle.

«L'éruption peut ne pas être visible, car elle peut être couverte» Dr Rosamund Lewis, OMS

L'éruption, qui peut avoir un aspect légèrement différent selon la couleur de la peau, peut contaminer les draps de lit et les vêtements. Aujourd'hui, si les cas se multiplient, très peu de personnes dans le monde en sont atteintes, ce qui signifie que les occasions de l'attraper restent rares.

Vous êtes prêts à tester vos connaissances sur la variole du singe?

Alors, faites notre quiz!