Image: sda

43% des enfants de moins de deux ans utilisent Internet

A cause du confinement, le temps d’écran des Français a considérablement augmenté ces deux dernières années. Si les données peuvent s’expliquer pour les adultes, les statistiques concernant les jeunes enfants apparaissent beaucoup plus alarmantes.

Les applications et les réseaux sociaux sont montés à la tête des ados et même des enfants. Une étude de l'Ipsos, société spécialiste des études de marché et parue dans le magazine Marianne, souligne que plus de 43% des enfants de moins de deux ans utiliseraient Internet.

Ces chiffres alarmants progressent logiquement avec l’âge; ils sont 57% entre 3 et 6 ans, et 85% entre 7 et 10 ans. Mais les enfants regardent également des films (24 %) et des séries télévisées (22 %). La raison, d'après l'étude, s’explique par l’envie des parents d’occuper facilement leur enfant. Ils sont même 83% à justifier leur choix de laisser leur rejeton devant un écran.

Les enfants se font même du fric avec Internet Cet enfant de 10 ans est le youtubeur le mieux payé de la plateforme de Jacqueline Chelliah

La surexposition aux écrans des jeunes enfants peut avoir des effets qui se font sentir plusieurs années plus tard. Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) publiait un rapport en janvier 2020 sur la dangerosité des écrans pour les bambins.



«Le HCSP recommande un accompagnement des enfants à l'utilisation des écrans et l’interdiction des écrans aux enfants de moins de 3 ans, lorsque les conditions d'accompagnement ne sont pas réunies.»

Les réseaux sociaux (TikTok, Snapchat, Instagram) ne touchent plus que les adultes ou les adolescents, mais désormais les plus jeunes. Toujours selon l'Ipsos, les jeunes de 11 à 14 ans utilisent 3,6 réseaux sociaux en moyenne contre 2,5 pour les 7-10 ans. Plus impressionnant encore, ces derniers seraient 28% à y être inscrits.

Les réseaux sociaux fautifs?

Les géants du Net sont-ils en faute? Si nous prenons l'application TikTok, les conditions certifient que la plateforme est uniquement dédiée aux personnes de plus 13 ans. Sur le site, la description des services est pourtant très claire:

«Les Services et la plateforme sont uniquement destinés aux personnes de 13 ans et plus. Différentes fonctionnalités peuvent être disponibles dans diverses versions des Services. Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles pour les utilisateurs en dessous d'un certain âge.»

Alors pourquoi les enfants entre 7-10 ans se retrouvent dessus? Les parents ne sont tout simplement pas au courant que leurs enfants utilisent les réseaux sociaux. Des informations qui convoquent un problème majeur: des parents dépassés et aux connaissances moindres des Internets. (svp)