Un groupe d'hommes a violé, tué, et mangé un varan

Cet animal a été violé, tué et mangé par un groupe d'hommes

Quatre visiteurs d'un parc forestier ont été arrêtés après avoir agressé et exécuté l'un des animaux les plus protégés d'Inde. Ils risquent une peine lourde... et des problèmes de santé.

La rétro WTF 2022 Cette année, l'actualité fut dense, anxiogène, dramatique et vous la connaissez par coeur. Alors au lieu de vous remettre sous les mirettes les mauvaises nouvelles de ces douze derniers mois, on a décidé de rassembler quelques histoires qui sont... comment dire... sorties de l'ordinaire. Pour faire court, ce sont des articles que nous avons eu (un peu) honte d'écrire et que vous avez eu (un peu) honte de lire. (Ne vous jugez pas trop fort.)

«Je n’ai jamais vu un crime pareil.» Lorsque Vishal Mali, agent divisionnaire forestier, a dû raconter à Vice ce à quoi lui et son équipe venaient de faire face, l'homme est manifestement resté sans voix.



Entre le 1er et le 5 avril, des responsables forestiers de la réserve de tigres de Sahyadri, dans l’Etat du Maharashtra en Inde, sont tombés sur des photos et des vidéos enregistrées dans les téléphones de certains visiteurs. Là, une vision d'horreur: quatre hommes violant et tuant collectivement un varan avant de le cuisiner et de le manger. Les faits se sont produits au sein même de l'établissement, le 29 mars.

«Les hommes ont entre 20 et 30 ans et ils semblent l’avoir fait pour le plaisir. Il n’y avait pas de motif religieux ou de magie noire» Vishal Mali, agent divisionnaire forestier du parc indien

Animal protégé

L’affaire est d’autant plus dramatique que, comme on le lit dans le magazine canadien qui a relayé la nouvelle le 19 avril, le varan indien est une espèce en voie de disparition, et la victime était l'unique varan du parc. Lequel est considéré comme l’une des réserves forestières les plus protégées du pays.

On trouve des varans dans les régions tropicales et sous-tropicales de l'Afrique, de l'Asie et de l'Australie. Image: shutterstock

Les varans indiens étant protégés par la loi, les contrevenants s'exposent à une peine pouvant aller jusqu'à sept ans d'emprisonnement. Dans l'attente de leur jugement, les quatre hommes ont été libérés sous caution. L'affaire est toujours sous enquête. Mais ce problème n'est pas le seul pointé par le responsable du parc.

Porteurs de MST

Au-delà de l'infraction juridique, il y a aussi un danger médical lié à une pratique zoophile, comme l'a expliqué Vishal Mali: «Non seulement c’est cruel, mais il y a un risque de maladies zoonotiques dans ce genre de cas. On craint qu’à cause de ces actes, les hommes soient maintenant porteurs de maladies sexuellement transmissibles (MST) et d’autres infections.»

L'incident en rappelle un autre, survenu le 31 mars dernier, toujours en Inde. Un homme avait été accusé d'avoir violé et tué une chèvre enceinte dans le district de Kasaragod au Kerala. (mndl)

