brouillard
DE | FR
burger
International
France

Ain: suicide à l'origine de l'explosion qui a tué deux enfants

Un suicide est à l'origine de l'explosion qui a tué deux enfants dans l'Ain

Une explosion lundi dans un immeuble résidentiel de Trévoux, dans l’Ain, a entraîné la mort de deux enfants âgés de 3 et 5 ans. Les investigations ont établi qu’une femme s’est donné la mort en provoquant une fuite de gaz dans un appartement voisin.
17.12.2025, 20:3917.12.2025, 20:39

Le corps de cette femme a été découvert dans les décombres 24 heures après la déflagration, qui a entièrement détruit son appartement et en partie celui d'une famille voisine, tuant les deux garçons et blessant leur grand-frère de 18 ans, leur mère et son mari.

Ce n'est qu'après la découverte mardi soir du corps d'une «femme majeure décédée», que l'enquête a permis de conclure qu'elle avait «volontairement mis fin à ses jours en ouvrant le gaz dans son domicile», a expliqué la procureure de Bourg-en-Bresse, Karine Malara, dans un communiqué.

Au moins deux enfants perdent la vie après une explosion en France

Les familles des défunts ont été reçues mercredi après-midi par une association d'aide aux victimes et la gendarmerie, chargée par le parquet de l'enquête en recherche des causes de la mort, a précisé Karine Malara.

Une cellule de soutien a été mise en place par la préfecture de l'Ain, le parquet et la mairie, pour apporter «une aide notamment psychologique, juridique ou matérielle» à toutes les victimes, a-t-elle ajouté.

Fouilles à la pelleteuse

L'explosion, extrêmement puissante, avait été entendue à des kilomètres à la ronde lundi vers 17h30. Elle avait en partie détruit l'immeuble résidentiel, rendant inhabitables ses appartements, et endommagé ou brisé les vitres de bâtiments du voisinage, notamment deux établissements scolaires et sept maisons individuelles, selon les secours.

Treize personnes avaient dû être hospitalisées en urgence relative et 53 autres prises en charge pour des blessures légères ou en cellule psychologique.

Les secouristes avaient pu rapidement localiser les garçonnets Mathieu, 3 ans, et Thomas, 5 ans, guidés par des messages envoyés par leur grand frère Mael, coincé lui aussi sous les décombres, selon les témoignages de voisins. Les pompiers n'avaient cependant pas réussi à réanimer les deux petits frères.

Mael, sa mère, employée d'une cantine de la ville, et son mari avaient été transportés à l'hôpital et en sont ressortis mardi matin.

Environ 70 habitants

Dès lundi soir, la préfecture avait annoncé qu'une femme était portée manquante, information confirmée le lendemain sur place par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, précisant qu'il s'agissait «probablement d'une occupante d'un des logements».

Le corps de cette femme a été découvert mardi soir vers 20H00 après des fouilles à la pelleteuse.

L'immeuble détruit comptait 20 logements, dont 19 occupés par quelque 70 habitants, hébergés provisoirement dans des hôtels, un camping ou chez des proches, selon la mairie. «Le périmètre va être gelé pendant le temps nécessaire aux constatations», avait dit mardi Laurent Nuñez. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le squelette d'une femme viking intrigue les archéologues
Le détecteur de métaux d’un chercheur de trésors a permis de découvrir les restes d'une femme viking. La présence de deux coquillages reste un mystère.
Un prospecteur a découvert, dans le centre de la Norvège, une sépulture inhabituelle datant de l’époque viking: la mâchoire du squelette retrouvé était recouverte de coquilles Saint-Jacques, une trouvaille qui laisse les archéologues perplexes.
L’article