Le rappeur Freeze Corleone sera jugé pour apologie du terrorisme

Le rappeur Freeze Corleone en 14 novembre 2023, à Paris. Getty Images Europe

Resté silencieux face aux enquêteurs, Freeze Corleone – déjà au centre de polémiques passées et de concerts interdits – est désormais la cible de plusieurs plaintes de victimes. Le rappeur devra comparaître en février 2026 devant le tribunal correctionnel de Nice pour apologie du terrorisme, après une chanson évoquant l’attentat du 14 Juillet.

Plus de «International»

Le rappeur Freeze Corleone est convoqué le 16 février 2026 devant le tribunal correctionnel de Nice pour des faits d'apologie du terrorisme, a annoncé mardi le procureur de la République de Nice.

Cette procédure fait suite à une enquête ouverte en février 2024 après la sortie de «Haaland», un duo avec le rappeur allemand Luciano. Freeze Corleone semble s'identifier dans cette chanson à l'auteur de l'attentat du 14 juillet 2016, qui avait fait 86 morts et des centaines de blessés sur la Promenade des Anglais.

Même si le nom de la célèbre avenue n'est pas prononcé, il est suggéré par les rimes: «En défense j'suis Kalidou, t'es Lenglet. Burberry comme un grand-père anglais. J'arrive dans l'rap comme un camion qui bombarde à fond sur la...».

Dès le lendemain de la sortie du morceau, plusieurs élus niçois avaient fait part de leur indignation et le fondateur de l'association de victimes Life for Nice, Jean-Claude Hubler, s'était dit «horrifié».



Silence

Plusieurs victimes entendues dans le cadre de l'enquête préliminaire ont depuis déposé plainte, a précisé le parquet. Après avoir ignoré plusieurs convocations, Freeze Corleone a été entendu mardi dans le cadre d'une audition libre. Faisant valoir son droit au silence, il a refusé de répondre aux questions des enquêteurs, a rapporté le parquet.

Il s'est alors vu notifier une convocation à comparaître pour des faits d'apologie du terrorisme en utilisant un service de communication au public en ligne.

Figure marquante du rap français, Freeze Corleone (Issa Lorenzo Diakhaté de son vrai nom) avait déjà fait l'objet d'une enquête en 2020 pour «provocation à la haine raciale» après la diffusion de clips contenant notamment des paroles telles que «J'arrive déterminé comme Adolf dans les années 30» ou «tous les jours RAF (rien à foutre) de la Shoah».

L'enquête avait été classée sans suite mais il avait été lâché par son label Universal Music, qui avait dénoncé des «propos racistes inacceptables».

Concerts interdits

Dans les semaines qui avaient suivi l'ouverture de l'enquête niçoise début 2024, plusieurs concerts de Freeze Corleone avaient été interdits à travers la France en raison du risque que des propos injurieux y soient tenus.

L'attentat du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais avait été perpétré par un Tunisien demeurant à Nice, Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Il avait foncé dans la foule à bord d'un poids-lourd, selon un mode opératoire préconisé par l'organisation Etat islamique, avant d'être tué par la police. (mbr/ats)