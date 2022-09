Cet arbre généalogique royal va vous surprendre

En général, seuls les rois et les animaux domestiques très chers ont droit à un pedigree. Et puis... il y a les animaux domestiques royaux.

La BBC s'est amusée à dresser le (très long) pedigree de l'élevage des Corgis de la Reine Elizabeth:

De Susan à Willow👇 Bild: Screenshot BBC

Les chiens royaux appartiennent tous à ce que l'on appelle la dynastie Susan, du nom de la chienne que la princesse Elizabeth de l'époque avait reçue en cadeau pour ses 18 ans.

La chaîne britannique souligne que tous les chiens de la reine n'étaient pas enregistrés, ce qui explique que la dynastie Susan comprenne probablement encore plus de chiens que ceux représentés sur l'arbre généalogique.

Alors que certains des chiens royaux ont été appelés par des noms de chiens habituels - comme Minnie ou Foxy - on trouve également quelques noms plus spécifiques dans cette généalogie canine. Ces noms font référence aux propriétaires royaux des animaux: «Windsor Loyal Subject» et «Windsor Quiz» entrent dans cette catégorie.

Elizabeth en balade avec son chien, en 1936. image: AP

Un amour qui ne s'est pas démenti, 80 ans plus tard. image: EPA/PA / ANNIE LEIBOVITZ

Le dernier corgi de la dynastie Susan s'appelait Willow. Willow est morte en 2018 à l'âge de 14 ans et a été enterrée, comme beaucoup d'autres chiens royaux, sur le domaine de Sandringham House. D'ailleurs, la pierre tombale - le monument qui marque la fin d'une époque - a été conçue par Sa Majesté elle-même à l'époque.

Même après la fin de l'élevage royal, la reine a continué à vivre avec des chiens. En 2021, elle reçut du prince Andrew deux jeunes corgis nommés Muick et Sandy, qui l'accompagnèrent avec Dorgie Candy jusqu'à sa mort.

(yam)