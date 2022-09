Image: sda

Ce mystère sur la mort de la Reine ne sera jamais résolu

Derrière les murs du palais de Balmoral, un secret sera à jamais préservé, celui de l'heure exacte du décès de la reine. Car la communication officielle de la famille royale n'a qu'un seul but.

Un article de

Dans quelques années, plus personne ne le demandera. La réponse sera toujours la même: la reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. L'heure exacte du décès n'aura alors plus d'importance. Mais aujourd'hui, quelques heures après le décès de la reine britannique, de nombreuses personnes se demandent fébrilement: quand exactement la monarque, avec laquelle la quasi-totalité de la population mondiale a grandi, s'est-elle endormie éternellement?

La réponse est: nous ne le savons pas et nous ne pouvons que faire des suppositions. Toutefois, diverses informations sûres fournissent des indications sur le fait que la reine n'est pas morte à 19h30, heure suisse - c'est-à-dire au moment où la nouvelle a fait le tour du monde. C'est au plus tard à 13h30 que l'état de santé de la reine s'est visiblement dégradé et que Buckingham Palace s'est vu contraint de faire une annonce.

A 17h30 , Liz Truss apprend le décès de la reine

le communiqué disait: «Après des examens complémentaires effectués ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés par l'état de santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. La reine est toujours à Balmoral et s'y sent bien».

Quatre heures plus tard seulement, la nouvelle Première ministre, Liz Truss, a été informée du décès de la Reine. Elle a reçu l'information à 17h30 de la part du futur roi, Charles III. Il s'agit d'une petite fenêtre. C'est exactement dans ces quatre heures que le décès de la reine Elizabeth II a dû se produire.

Le protocole strict qui entre en vigueur après le décès de la reine comprend toute une série de points: Nous vous donnons ici un aperçu de ce que l'on appelle l'«Opération London Bridge», qui s'est transformée à la dernière minute en «Opération Unicorn» jeudi en raison de sa localisation en Écosse.

L'annonce de la mort de la reine est restée confidentielle

Le premier héritier du trône et futur roi doit être le premier à être mis au parfum. Il a pour mission d'informer le gouvernement britannique du décès de la monarque. Ne serait-ce qu'en raison de cette tâche organisationnelle titanesque, le palais aura tenté de garder l'annonce du décès de la reine sous le coude le plus longtemps possible - également pour pouvoir laisser les membres de la famille présents faire leur deuil en toute tranquillité et prendre toutes les dispositions nécessaires en arrière-plan.

Un autre point qui a dû jouer un rôle: la monarchie en Grande-Bretagne est sacrée, la reine Elizabeth II en est le symbole suprême. Les détails trop privés n'ont pas leur place dans le domaine public, ils restent strictement confidentiels. Ce qui s'est passé derrière les murs de Balmoral, pourrait-on paraphraser, reste à Balmoral. Et c'est ainsi que la date exacte de la mort de la reine restera à jamais un mystère, du moins pour le grand public.