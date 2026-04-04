Londres: trois jeunes inculpés après l’attaque d’ambulances juives

Trois suspects, dont un mineur de 17 ans, ont été inculpés après l’incendie de quatre ambulances de la communauté juive à Londres le 23 mars.

Plus de «International»

Les décombres calcinés d'un service d'ambulances juif à Londres, en Grande-Bretagne, le 23 mars 2026. Keystone

Deux jeunes hommes et un mineur de 17 ans ont été inculpés dans le cadre de l'enquête dirigée par la police antiterroriste sur l'attaque contre des ambulances de la communauté juive à Londres le 23 mars, a annoncé vendredi la Metropolitan police.

Hamza Iqbal, 20 ans, et Rehan Khan, 19 ans, deux ressortissants britanniques, et un Britannico-pakistanais de 17 ans, tous résidents de l'est londonien, comparaîtront samedi devant le tribunal de Westminster.

Ces trois hommes, qui avaient été arrêtés mercredi, ont été inculpés pour:

«Incendie volontaire risquant de mettre des vies en danger» La police

Quatre ambulances de l'organisation juive Hatzola gérant un service d'urgence bénévole avaient été incendiées pendant la nuit du 23 mars, sans faire de blessés, dans le quartier de Golders Green, dans le nord-ouest de Londres, où vit une importante communauté juive.

Des experts médico-légaux se préparent à inspecter les lieux à Golders Green. Keystone

Deux autres hommes ont déjà été arrêtés le 25 mars dans le cadre de l'enquête et remis en liberté sous caution.

La police traite l'attaque comme «un crime de haine antisémite», mais ne l'a pas qualifiée à ce stade de «terroriste», même si les enquêteurs de la police antiterroriste en charge des investigations examinent une revendication vidéo émanant du groupe jusqu'à récemment inconnu Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (Hiya), possiblement lié à l'Iran.

Ce même groupe a revendiqué d'autres attaques contre la communauté juive en Belgique et aux Pays-Bas, et le parquet antiterroriste français a évoqué le lien possible entre Hiya et la tentative d'attentat déjouée samedi contre le siège parisien de Bank of America.

Depuis l'attaque de Golders Green, la police a annoncé avoir renforcé la sécurité auprès des lieux liés à la communauté juive à travers Londres. (dal/ats/afp)