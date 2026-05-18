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Migros et Coop adaptent leurs étiquettes jugées trompeuses

Epinglées pour des étiquettes trompeuses, Migros et Coop réagissent

Migros et Coop doivent revoir leurs pratiques en matière d'affichage des prix.
18.05.2026, 16:0018.05.2026, 16:00

Les étiquettes de rabais, qui signalent des produits à prix réduit ou des actions dans le commerce de détail, ont fait réagir en mars le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco). Les prix étaient souvent difficiles à déchiffrer et plusieurs personnes s’étaient alors plaintes auprès de la RTS du fait que le prix promotionnel se distinguait mal du prix à l’unité.

Le Seco avait alors indiqué que Migros contrevenait aux règles de l’ordonnance fédérale sur l’indication des prix (OIP). Celle-ci exige notamment que le prix soit annoncé de manière bien lisible. A l’époque, la pratique de Coop n’avait pas été jugée contraire aux règles, mais à la limite de celles-ci.

Coop Aktion Preisschild
Le prix promotionnel chez Coop était affiché en gros caractères. En revanche, la mention indiquant qu'il fallait en acheter deux était écrite en plus petits caractères.Image: capture d'écran «à bon entendeur»
Migros-Rabattpreisschilder
Une étiquette de prix promotionnel de Migros.Image: capture d'écran «à bon entendeur»

Coop a désormais réagi aux critiques. Les clients qui tombent aujourd’hui sur des étiquettes de rabais dans une filiale Coop constatent une différence nette avec les anciennes versions.

Die neuen Rabatt-Preisschilder bei Coop.
Voici à quoi ressemblent les nouvelles étiquettes de prix soldés chez Coop.Image: watson

Que fait Migros?

Migros affirme elle aussi prendre au sérieux les retours de sa clientèle ainsi que ceux du Seco. L’enseigne est en contact avec le Secrétariat d’Etat à l’économie depuis mars, explique à watson sa porte-parole Prisca Huguenin-dit-Lenoir:

«Nous travaillons actuellement à une adaptation du design et examinons différentes variantes de mise en oeuvre»
Prisca Huguenin-dit-Lenoir, porte-parole de Migros

Il faudra toutefois peut-être encore patienter avant que les étiquettes de rabais soient également adaptées chez Migros. «La mise en oeuvre technique finale de la nouvelle présentation des étiquettes devrait encore prendre un certain temps», précise Huguenin-dit-Lenoir. (ome/hun)

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