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325 000 francs découverts cachés dans un train en Suisse

325 000 francs découverts cachés dans un train en Suisse

Un Suisse de 50 ans a été intercepté avec beaucoup de cash. Avec combien d'argent est-il permis de traverser la douane? Le point avec cette drôle d'histoire.
18.05.2026, 11:2518.05.2026, 11:25

Les douaniers suisses ont découvert 356 000 euros en liquide (environ 325 000 francs) dans les bagages d’un passager lors d’un contrôle à Buchs (SG), à la frontière avec l’Autriche. L’homme, un Suisse de 50 ans, n’a pas été en mesure d’expliquer l’origine des fonds. L’affaire a été transmise à la police cantonale saint-galloise.

Le contrôle remonte au 26 avril, a indiqué lundi l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Le quinquagénaire voyageait à bord d’un train reliant Salzbourg à Zurich.

Que s'est-il passé?

Lors du contrôle douanier, le passager a assuré aux agents qu’il ne transportait ni marchandises ni argent liquide. Il a également affirmé voyager sans bagages.

Mais un collaborateur de l’OFDF a repéré un sac à dos dissimulé sous la rangée de sièges occupée par l’homme. Après une nouvelle série de questions, celui-ci a finalement reconnu que le sac lui appartenait.

A l’intérieur, les douaniers ont découvert cinq enveloppes blanches fermées ainsi qu’un portefeuille contenant au total 356 000 euros en espèces.​

L'argent en question 👇

Argent liquide dans des enveloppes découvert par l&#039;OFDF et communiqué le 18.05.2026.
Image: OFDF

L’homme a affirmé ne pas être propriétaire de l’argent et agir uniquement comme «messager». Selon l’OFDF, «les documents présentés et les déclarations concernant l’utilisation et la provenance des fonds» ont toutefois fait naître des soupçons de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Les autorités ont provisoirement saisi les espèces avant de remettre le dossier à la police cantonale saint-galloise.

Y a-t-il une limite pour entrer avec du cash en Suisse?

Pour rappel est légal d’entrer en Suisse avec des espèces, des devises étrangères ou des titres sans limite de montant et sans obligation de déclaration préalable. En revanche, dès 10 000 francs, les voyageurs doivent fournir si les autorités en font la demande:

  • Des informations exactes sur leur identité.
  • Le propriétaire des fonds.
  • Leur provenance.
  • Leur utilisation prévue

Refuser de répondre ou fournir de fausses informations peut entraîner une amende. En cas de soupçons de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, les fonds peuvent être saisis et transmis à la police. (jah)

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