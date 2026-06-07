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A Madrid, le pape Léon XIV attendu par plus d’un million de fidèles

A Madrid, le pape Léon XIV attendu par plus d’un million de fidèles

Le pape Léon XIV célébrera dimanche une messe géante en plein cœur de Madrid avant une procession du Corpus Christi.
07.06.2026, 08:5207.06.2026, 08:52
Le pape Léon XIV (à gauche) arrive pour la messe de Pâques sur la place Saint-Pierre.
Cette visite de sept jours en Espagne sera marquée par les thèmes de l’unité, des migrants et des abus dans l’Eglise.Keystone

Le pape Léon XIV célébrera dimanche une messe en plein air au centre de Madrid, qui devrait rassembler plus d'un million de personnes, lors de son deuxième jour de visite en Espagne.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia, qui ont accueilli le pape samedi à son arrivée dans la capitale espagnole, se joindront aux fidèles sur l'emblématique place de Cibeles, où se rassemblent habituellement les fans du Real Madrid pour célébrer les titres du club.

Léon XIV en Espagne pour une visite sous le signe des migrants

Les autorités ont préparé un vaste dispositif logistique et sécuritaire pour la messe, après laquelle Léon XIV conduira la procession du Corpus Christi sur quelques centaines de mètres.

Plus de 30'000 oeillets, majoritairement jaunes et blancs – les couleurs du drapeau du Vatican – orneront le parcours de la procession.

Des milliers de fidèles, dont des pèlerins venus de toute l'Espagne et de l'étranger, devaient se presser dans les rues du centre de Madrid dimanche pour voir le pontife à bord de la papamobile après la messe.

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Le pape doit participer à d'autres grands rassemblements au cours de sa visite de sept jours en Espagne, bastion historique du catholicisme en Europe où la pratique religieuse a considérablement diminué ces dernières décennies.

Dimanche après-midi, Léon XIV rencontrera des personnalités du monde de la culture, du sport et de l'économie.

Samedi, plusieurs centaines de milliers de participants, en majorité des jeunes, se sont rassemblés devant le stade Bernabéu du Real Madrid pour une veillée de prière avec le pape.

Le pontife a été reçu samedi au Palais royal de Madrid, où il a appelé à mettre fin aux «discours qui divisent» la société et aux «simplifications stériles» lors de la première journée de sa visite en Espagne qui sera notamment centrée sur la question des migrants, un sujet qui polarise le débat dans de nombreux pays, dont l'Espagne.

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Lors du vol vers Madrid, le pontife a aussi évoqué la question des violences sexuelles au sein de l'Église. «Les abus sont une plaie toujours ouverte», a déclaré Léon XIV, qui rencontrera des victimes lors de son séjour en Espagne.

Mardi, Léon XIV se rendra à Barcelone, où il célébrera une messe à la Sagrada Família, devenue depuis quelques mois l'église la plus haute du monde.

Le pape achèvera sa visite jeudi et vendredi aux îles Canaries, principale porte d'entrée en Espagne des migrants en situation irrégulière, où il rendra hommage aux milliers d'entre eux qui ont péri lors de la dangereuse traversée de l'Atlantique. (dal/ats/afp)

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