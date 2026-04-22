«Les gens ont peur de vous»: ses critiques sur Poutine deviennent virales.

Une star de la télé russe critique Poutine: «Les gens ont peur»
En Russie, une actrice et personnalité de la télévision fait sensation avec ses critiques sans détour à l'égard du gouvernement de Poutine. Victoria Bonya a ainsi adressé, dans une vidéo, un avertissement au président Vladimir Poutine, lui signalant qu'une montagne de problèmes dans le pays risque de devenir incontrôlable. «Un appel à Vladimir Poutine, de la part de tous les Russes inquiets», a-t-elle écrit sous la vidéo.
«Les gens ont peur de vous, les artistes ont peur, les gouverneurs ont peur», a-t-elle déclaré dans cette vidéo de 18 minutes publiée sur Instagram, qui a enregistré 26 millions de vues et plus de 1,5 million de mentions «J'aime» au cours des quatre premiers jours.
Une longue liste de problèmes
Bonya, principalement connue dans le pays grâce à Dom-2, une émission de téléréalité populaire, a soulevé une liste de problèmes qui, selon elle, n'ont pas été portés à l'attention de Poutine. «C'est un cauchemar», commente-t-elle.
Dans la vidéo, elle énonce les inondations au Daghestan, la pollution atmosphérique sur le littoral de la mer Noire, les tueries massives d'animaux en Sibérie, les pannes d'Internet et la pression exercée sur les petites entreprises par la hausse des impôts et des coûts.
Un extrait de la vidéo:
Wow! In Russia, even those we least expected are starting to revolt!— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2026
The Kremlin has even pissed off popular Russian blogger Victoria Bonya.
"What kind of country is this? They've shut down the internet, Instagram, Telegram! We need to wake up society!" she says.
Lucky for… pic.twitter.com/IzoICZHRIh
Une prise de parole qui fait réagir le Kremlin
«Et savez-vous quel est le risque?», a demandé la personnalité, qui vit à Monaco, à Poutine:
Le Kremlin a réagi à la vidéo, selon le journal britannique The Guardian. Il a indiqué que les problèmes soulevés par Bonya étaient en cours de résolution. Dans les commentaires, de nombreux utilisateurs ont donné raison à la star de la télévision. Une femme a notamment écrit:
Je n'ai même pas une vraie entreprise, j'ai une micro-entreprise qui est en train de couler. Je suis mère et je peux seulement acheter des "friandises" à 15 roubles (17 centimes) à mes enfants. L'angoisse grandit, je n'arrive plus à payer ni le loyer ni les crédits.»
Dans sa vidéo, l'influenceuse Bonya n'a toutefois pas évoqué la guerre contre l'Ukraine. Selon le Guardian, des spéculations circulent selon lesquelles la vidéo aurait été préalablement concertée avec le Kremlin.
En effet, des élections législatives sont prévues en septembre en Russie, et cela pourrait être une tentative de montrer que le gouvernement prend au sérieux les préoccupations de la population.
Un effet de la lassitude de la guerre en Ukraine
«La lassitude de la guerre se fait maintenant vraiment sentir», a déclaré au Guardian Andreï Kolesnikov, politologue basé à Moscou et auteur d'un livre récemment paru sur l'idéologie de Poutine, avant de poursuivre:
Abbas Gallyamov, ancien conseiller de Poutine vivant en exil, a déclaré au même journal que les appels publics de célébrités russes comme Bonya pourraient provoquer davantage d'insatisfaction dans la société russe:
Dans les sondages, Poutine a perdu en popularité; la semaine dernière, lors d'une réunion avec de hauts fonctionnaires, il a reconnu que l'économie du pays subissait de lourdes tensions. Il a ensuite demandé à ses ministères et à la Banque Nationale russe de fournir des explications à ce sujet.