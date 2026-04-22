«Les gens ont peur de vous»: ses critiques sur Poutine deviennent virales.

Victoria Bonya est une actrice et une personnalité du petit écran en Russie. Image: Imago / Capture d'écran X, montage watson

Une star de la télé russe critique Poutine: «Les gens ont peur»

La vidéo d'une influenceuse russe critiquant le gouvernement de Vladimir Poutine devient virale, au point de faire réagir le Kremlin publiquement. Mais cela cache peut-être une stratégie.

Thomas Wanhoff / t-online

Plus de «International»

Un article de

En Russie, une actrice et personnalité de la télévision fait sensation avec ses critiques sans détour à l'égard du gouvernement de Poutine. Victoria Bonya a ainsi adressé, dans une vidéo, un avertissement au président Vladimir Poutine, lui signalant qu'une montagne de problèmes dans le pays risque de devenir incontrôlable. «Un appel à Vladimir Poutine, de la part de tous les Russes inquiets», a-t-elle écrit sous la vidéo.

«Les gens ont peur de vous, les artistes ont peur, les gouverneurs ont peur», a-t-elle déclaré dans cette vidéo de 18 minutes publiée sur Instagram, qui a enregistré 26 millions de vues et plus de 1,5 million de mentions «J'aime» au cours des quatre premiers jours.

Une longue liste de problèmes

Bonya, principalement connue dans le pays grâce à Dom-2, une émission de téléréalité populaire, a soulevé une liste de problèmes qui, selon elle, n'ont pas été portés à l'attention de Poutine. «C'est un cauchemar», commente-t-elle.

Dans la vidéo, elle énonce les inondations au Daghestan, la pollution atmosphérique sur le littoral de la mer Noire, les tueries massives d'animaux en Sibérie, les pannes d'Internet et la pression exercée sur les petites entreprises par la hausse des impôts et des coûts.

Une prise de parole qui fait réagir le Kremlin

«Et savez-vous quel est le risque?», a demandé la personnalité, qui vit à Monaco, à Poutine:

«Que les gens n'aient plus peur, et qu'ils soient comme un ressort tendu, prêt à se déclencher un jour»

Le Kremlin a réagi à la vidéo, selon le journal britannique The Guardian. Il a indiqué que les problèmes soulevés par Bonya étaient en cours de résolution. Dans les commentaires, de nombreux utilisateurs ont donné raison à la star de la télévision. Une femme a notamment écrit:

«Mon fils m'a demandé il y a deux jours: "Maman, comment en sommes-nous arrivés à une telle vie?" J'ai répondu: "Mon fils, ce sont des temps difficiles dans le pays, tout est très cher, et les salaires sont bas. Pas seulement chez nous, beaucoup de gens vivent ça en ce moment." Mon fils, 10 ans: "C'est injuste, j'espère que Poutine va trouver quelque chose."



Je n'ai même pas une vraie entreprise, j'ai une micro-entreprise qui est en train de couler. Je suis mère et je peux seulement acheter des "friandises" à 15 roubles (17 centimes) à mes enfants. L'angoisse grandit, je n'arrive plus à payer ni le loyer ni les crédits.»

Dans sa vidéo, l'influenceuse Bonya n'a toutefois pas évoqué la guerre contre l'Ukraine. Selon le Guardian, des spéculations circulent selon lesquelles la vidéo aurait été préalablement concertée avec le Kremlin.

En effet, des élections législatives sont prévues en septembre en Russie, et cela pourrait être une tentative de montrer que le gouvernement prend au sérieux les préoccupations de la population.

Un effet de la lassitude de la guerre en Ukraine

«La lassitude de la guerre se fait maintenant vraiment sentir», a déclaré au Guardian Andreï Kolesnikov, politologue basé à Moscou et auteur d'un livre récemment paru sur l'idéologie de Poutine, avant de poursuivre:

«Les gens prennent progressivement conscience que tout ce qui se passe actuellement est une conséquence de la guerre»

Abbas Gallyamov, ancien conseiller de Poutine vivant en exil, a déclaré au même journal que les appels publics de célébrités russes comme Bonya pourraient provoquer davantage d'insatisfaction dans la société russe:

«Bonya amène un public entièrement nouveau dans le camp de l'opposition, qui n'existait pas auparavant. L'insatisfaction grandit, il y a des problèmes avec Internet, les prix dans les magasins augmentent, la guerre tape sur les nerfs des gens. L'Etat s'immisce dans leur vie privée.»

Dans les sondages, Poutine a perdu en popularité; la semaine dernière, lors d'une réunion avec de hauts fonctionnaires, il a reconnu que l'économie du pays subissait de lourdes tensions. Il a ensuite demandé à ses ministères et à la Banque Nationale russe de fournir des explications à ce sujet.