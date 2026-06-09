Vidéo: watson

Elle n'a pas hésité une seconde

Au moins 41 personnes ont péri dans un séisme aux Philippines. Au milieu du drame, le geste d'une grand-mère bouleverse les réseaux sociaux.

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Un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud des Philippines lundi matin, faisant au moins 41 morts et plus de 450 blessés. L'épicentre se situait à une vingtaine de kilomètres au large de la province de Sarangani, sur l'île de Mindanao, à une profondeur de 55 kilomètres.

Le tremblement de terre a eu lieu en pleine rentrée scolaire, poussant le président du pays, Ferdinand Marcos Jr., à suspendre les cours dans les zones touchées et à ordonner l'évacuation immédiate des habitants des zones côtières.

Une scène qui fait chaud au cœur

Au milieu des images de destruction, une vidéo de caméra de sécurité a ému des millions d'internautes. On y voit une grand-mère se précipiter vers son petit-fils assis sur un canapé dès les premières secousses, le soulever dans ses bras et tenter de fuir. Rattrapée par les violents tremblements, elle se plaque au sol contre un mur et le protège avec son corps.

La vidéo 👇 Vidéo: watson

La vidéo, partagée massivement sur les réseaux sociaux, a valu à la vieille dame le surnom de «superhero grandma», souligne NDTV. «Elle n'a pas hésité une seconde», a commenté un internaute. «De l'amour et de l'instinct. Les héros comme elle n'ont pas besoin d'une cape», a écrit un autre.

De très violentes répliques

Les opérations de recherches et de secours se poursuivent dans des conditions difficiles. Dans la province de Sarangani, particulièrement touchée, certaines zones ne sont accessibles qu'en hélicoptère. Les nombreuses répliques du séisme, dont l'une de magnitude 6,5, compliquent fortement le travail des équipes sur le terrain.

Des centaines de personnes ont été déplacées. Des suites de la catastrophe naturelle, des alertes au tsunami avaient été déclenchées aux Philippines, en Indonésie, en Malaisie et jusqu'au Japon, avant d'être levées. Une douzaine de personnes demeurent portées disparues. (ysc)