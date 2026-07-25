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Japon: cinq jours consécutifs au-dessus de 40 degrés

Japon: cinq jours consécutifs au-dessus de 40 degrés

Le Japon traverse sa plus longue série de températures supérieures à 40 degrés depuis le début des relevés comparables en 2010.
25.07.2026, 17:5925.07.2026, 17:59
La Banque centrale du Japon parle d&#039;une possible hausse des taux en juillet.
Près de 11'000 personnes ont reçu des soins d’urgence en une semaine, tandis que les autorités appellent à considérer la canicule comme une «catastrophe».Keystone

Le Japon a enregistré samedi, pour la cinquième journée d'affilée, des températures supérieures à 40 degrés, officiellement qualifiées de «journées de chaleur cruelle», tandis que l'Agence météorologique japonaise a émis des alertes à la canicule dans plusieurs régions du pays.

Selon la chaîne publique NHK et d'autres médias japonais, cette série caniculaire est la plus longue depuis le début des relevés comparables en 2010.

Dans six villes du centre du Japon, notamment dans les préfectures d'Aichi et de Gifu, le «kokushobi», une nouvelle expression signifiant «journée d'une chaleur cruelle», a été dépassé, selon l'Agence météorologique japonaise (JMA).

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Ce terme a été créé en avril afin d'attirer davantage l'attention du public sur les alertes à la canicule, mais il ne déclenche aucune action officielle à l'échelle nationale.

Près de 11'000 personnes ont eu recours à des soins médicaux d'urgence au Japon entre le 13 et le 19 juillet, selon les dernières données publiées par l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes.

Hospitalisations et décès

Quatorze d'entre elles ont été déclarées décédées à leur arrivée aux urgences, a précisé l'agence, ajoutant que la population devait considérer cette période de canicule comme une «catastrophe».

Le Japon enregistre chaque année environ 1300 décès dus à la chaleur et s'est fixé pour objectif de réduire ce chiffre de moitié d'ici 2030.

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Jeudi, 453 personnes ont été hospitalisées à Tokyo pour des problèmes de santé dus à la chaleur, un chiffre record depuis le début des relevés, il y a 16 ans.

Selon les scientifiques, le changement climatique d'origine humaine accroît la fréquence et l'intensité des épisodes de chaleur extrême au Japon et ailleurs.

L'an dernier, le Japon a connu l'été le plus chaud jamais enregistré. La température la plus élevée avait été relevée le 5 août 2025, à Isesaki, au nord de Tokyo, où le thermomètre avait affiché 41,8 degrés. (dal/ats/afp)

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