Ursula von der Leyen. Keystone

L'UE veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 13 ans

La Commission européenne veut protéger les enfants et adolescents en ligne. Sa solution? «Pas de réseaux sociaux avant l'âge de 13 ans», a indiqué Ursula von der Leyen ce mercredi.

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La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé mercredi des propositions très attendues pour protéger les enfants et adolescents en ligne, confirmant vouloir interdire les réseaux sociaux aux moins de 13 ans et mettre en place des «mini-comptes» pour les moins de 15 ans.

«Pas de réseaux sociaux avant l'âge de 13 ans» et «pas de compte personnel avant 15 ans», a déclaré la cheffe de l'exécutif européen, ajoutant qu'«ainsi, les enfants entre 13 et 15 ans ne disposeront que de mini-comptes, installés et surveillés par leurs parents, avec des fonctionnalités restreintes et une durée d'utilisation limitée.»

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(ats)