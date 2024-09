L'Arc se situe près du Colisée. Keystone

A Rome, l'Arc de Constantin endommagé par la foudre

L'Arc de Constantin, situé près du Colisée à Rome, a été endommagé par la foudre mardi lors d'un violent orage qui a déversé des trombes d'eau sur la capitale italienne, a-t-on appris mercredi auprès des autorités locales.

«Tous les fragments (de l'arc frappés par la foudre et tombés au sol) ont été récupérés et mis en sécurité», a déclaré à l'AFP une porte-parole du parc archéologique du Colisée.

«L'évaluation des dégâts a déjà commencé et les analyses se poursuivent ce matin»

Cet arc de triomphe a été érigé à la gloire de Constantin en 315 après JC pour célébrer la victoire de l'empereur lors de la bataille de Ponte Milvio contre son rival Maxence. Haut de 25 mètres, il fait l'objet de travaux d'entretien qui ont démarré lundi. Il s'agit du plus grand des trois arcs de triomphe encore conservés à Rome et situés sur le parcours des processions triomphales, près du Colisée.

Après un été chaud et sec, Rome a été frappée mardi après-midi par un orage soudain, accompagné de pluies diluviennes, de vents violents, de tonnerre et d'éclairs. Plus de 80 millimètres de pluie par mètre carré sont tombés sur le centre historique, soit à peu près la quantité de pluie enregistrée en moyenne au cours d'un mois d'automne, selon la municipalité de Rome. Des vents soufflant à 90 km/h ont fait tomber des arbres.

Les experts affirment que le changement climatique modifie les équilibres météorologiques et augmente le nombre d'événements climatiques extrêmes.

«Il est de plus en plus manifeste que la question du changement climatique et son effet sur nos vies est maintenant inévitable.» Roberto Gualtieri, le maire de Rome

(sda/ats/afp)