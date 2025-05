En Roumanie le centriste pro-européen Nicusor Dan en tête du second tour présidentiel

Malgré un climat tendu et des accusations de fraude, Nicusor Dan arrive en tête du second tour de l’élection présidentielle en Roumanie avec plus de 54 % des voix, selon des sondages à la sortie des urnes.

Le candidat à la présidence Nicusor Dan s'adresse aux médias après la fermeture des bureaux de vote pour le second tour de l'élection présidentielle à Bucarest, en Roumanie. Keystone

Le maire pro-européen de Bucarest Nicusor Dan ressort en tête du second tour de l'élection présidentielle dimanche en Roumanie, selon deux sondages réalisés à la sortie des urnes. Il est crédité de plus de 54% des suffrages.

Le scrutin a été marqué par une forte participation dans un climat tendu. A la clôture des bureaux de vote à 21h00 (20h00 en Suisse), le candidat centriste est crédité de plus de 54% des suffrages, contre quelque 45% pour le chef du parti nationaliste AUR qui a cependant revendiqué la victoire, invoquant des «fraudes».

La publication de ces chiffres a été accueillie dans la confusion, les deux candidats revendiquant la victoire. Au quartier général de Nicusor Dan, installé dans un parc de Bucarest, le quinquagénaire a salué tout sourire «la victoire d'une communauté de Roumains désireux d'un profond changement».

«Savourons cette soirée et à partir de demain, reconstruisons la Roumanie»

Au même moment, son rival, s'exprimant devant le Parlement, s'est proclamé «le nouveau président de la Roumanie», comptant sur les votes de l'importante diaspora pour gagner et dénonçant des «fraudes».

Simion, un souverainiste fervent admirateur de Donald Trump, avait largement dominé le premier tour le 4 mai avec près de 41% des voix, le double de son adversaire.

Mais de nombreux Roumains se sont mobilisés entretemps pour renverser la donne d'un scrutin présenté comme crucial pour l'avenir européen de ce pays voisin de l'Ukraine, cinq mois après la rarissime annulation d'un scrutin entaché de soupçons d'ingérence russe.

Le taux de participation s'est élevé à près de 65%, contre seulement 53% au premier tour. (dal/ats)