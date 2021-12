La bouffe anglaise est immonde et à Noël, c'est encore pire

Les Britanniques sont très réputés pour leur cuisine... Enfin, leur cuisine immangeable, on s'entend. Et ils ne se dérogent pas à la règle au moment des Fêtes: un sur deux (47%) s'avoue inapte à préparer un repas de Noël. Petit aperçu du carnage.

Désastre annoncé! La moitié des Britanniques sont tout bonnement incapables de concocter un menu de Noël de A à Z, selon un sondage Censuswide publié mercredi au Royaume-Uni.

Alors au menu , on a quoi?

Au Royaume-Uni, le repas de Noël traditionnel se compose souvent comme ceci:

Il s'articule autour d'une viande rôtie, souvent du «turkey».

Avec ça, un peu de verdure: les éternels «peas» (forcément congelés).

Et des pommes de terres rôties au four.

Le tout est copieusement arrosé de «cranberry sauce», la sauce aux airelles.

Ou aux choix, de «bread sauce». Oui, vous avez bien lu: de la sauce au pain. Image: Shutterstock

Et finalement, en dessert... l'inoubliable «Christmas pudding»! (Dessert qui consiste à imbiber un vieux gâteau sec avec de l'alcool).

Mais qu'est-ce qui pose tant problème aux Britanniques?

Rien de très sorcier, vous allez me dire. Et pourtant! Les Britanniques interrogés semblent peu sûrs d'eux-mêmes.



81% d'entre eux jugent peu probable qu'ils arrivent à cuisiner une sauce aux airelles et 73% une sauce au pain.

Ils sont aussi 73% à se considérer incapables de préparer le roboratif pudding de Noël.

Parmi ces éléments de repas, la dinde rôtie et les pommes de terre au four figurent parmi ceux que les personnes sondées disent maîtriser le mieux (en même temps, vous me direz: c'est facile de juste glisser un truc dans le four...).

Pourquoi sont-ils si nuls ?

Voici les principales justifications à ce flagrant manque de talent culinaire:

On ne leur a pas appris comment cuisiner.

Ils n'ont pas la place.

Ou l'équipement nécessaire à la préparation du repas.

Toutefois, briller en cuisine semble figurer parmi les bonnes résolutions pour 2022: 41% des sondés affirment qu'ils sont motivés pour apprendre à cuisiner un repas de Noël complet l'année prochaine. On leur souhaite bon courage.

Et pour l'instant, 55% des sondés confient qu'ils se reposent sur les autres pour cuisiner pour eux. 15% renonceront complètement à l'idée d'un dîner de Noël, et 8% prévoient de prendre ce repas dans un pub ou un restaurant.