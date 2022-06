Elizabeth II est la reine de la pop culture, la preuve en 15 détournements

Imaginé par Samsung, voici le frigidaire jubilé , orné de l'emblématique Union Jack. Il est disponible en trois couleurs: «clean black», «glam lavender» et «glam peach». Prix de vente: 999 livres. Dépêchez-vous, c'est une édition très limitée.

Vous préférez les peluches aux poupées? Voici la reine... en forme de carotte. Ne me demandez pas pourquoi. Je l'ignore.

Et si vous n'aimez pas le rose, elle est disponible en doré.

Et si vous avez échoué à vous procurer cette pièce de collection, vous pouvez toujours vous rabattre sur cette figure tristounette, disponible sur Galaxus.

Et pour poursuivre sur cette note sucrée, le très britannique fabricant de chocolats Cadbury s'est également fendu d'une boîte jubilé.

A propos des objets conçus spécialement à l'occasion du 70e anniversaire du règne d'Elizabeth II, plusieurs marques britanniques proposent une version spéciale. Par exemple, la sauce barbecue «HP brown sauce» s'est métamorphosée en «HM» (pour Her Majesty) et la «Salad Cream» en «Salad Queen».

Pour pousser le vice un peu plus loin, quoi de plus adéquat que cette superbe assiette vintage en céramique de 1953?

Outre une inépuisable source d'inspiration pour la culture, la reine d'Angleterre est aussi une mine d'or en termes marketing. On ne compte plus les produits dérivés à son effigie... à commencer par les mugs.

Quatre ans plus tard, elle répond au défi lancé par le président américain Barack Obama pour les Invictus games, une compétition sportive destinée aux soldats blessés au combat et handicapés, sur Youtube .

Michelle et Barack Obama

Il y a presque dix ans, en juillet 2012, Elizabeth fait une apparition surprise aux Jeux olympiques d’été de Londres. En parachute et aux côtés de James Bond, please. Ça vaut le coup d'oeil.

Enfin, plus qu'une incursion, c'est même tout un épisode qui a été consacré à la monarque en 2003.

Quant à l'artiste Pegasus, il a pour sa part conçu une Elizabeth toute en jambes (et sans culotte). Vous pouvez aller contempler ce dessin sur la porte du bar Winchester, dans le nord de Londres .

Bon nombre de sujets britanniques ont failli s'étouffer avec leur shortbread, à la sortie du sulfureux album «God Save the Queen» (1977), critique acerbe de la monarchie britannique. La légende veut que la reine ne leur en ait pas tenu rigueur.

fleurs et de plastique

Damned, voici la reine prise en flagrant délit sur le trône. Enfin... sa doublure, seulement. L'artiste anglaise Alison Jackson se fait une spécialité de la pose des sosies dans des situations absurdes et délicieuses.

La Reine a révélé un portrait spécial pour le jubilé (et il est super)

Après Marilyn Monroe et Elizabeth Taylor, l'artiste américain Andy Warhol lui a consacré l'une de ses sérigraphies iconiques en 1985.

En 2021, le journaliste français Antoine de Caunes et le styliste Jean-Paul Gaultier ont rendu un hommage conjoint à sa Majesté avec cette création frappadingue.

Si elle accepte rarement de prendre la pause de manière officielle, le visage d'Elizabeth II n'en demeure pas moins le plus reproduit au monde. Depuis 70 ans, artistes, créateurs et marques se font un plaisir de détourner sa royale figure. La preuve en images.

