Les amas de flocons et la puissance des vents étaient tels que les autorités locales ont opté pour la prudence, recommandant aux 61 personnes piégées de ne pas sortir du bar. Image: new york post

Ils vivent dans un bar depuis quatre jours à cause de la neige

Depuis ce week-end, des dizaines de personnes sont enfermées dans un pub britannique en raison d'une tempête de neige. Sauf que ça ne semble pas les déranger plus que ça.

Diese Story ist auch auf Deutsch verfügbar. Zur Story

Vendredi 26 novembre, des fans d'une troupe rendant hommage au groupe Oasis se sont rejoints au Tan Hill Inn, un pub situé dans la plus grande colline du Yorkshire, en Angleterre. Une soirée ordinaire qui s'est très vite transformée en catastrophe: le bar isolé du centre s'est retrouvé aux prises d'une importante chute de neige, provoquée par la tempête Arwen, et qui a condamné les portes d'entrée, a rapporté dimanche le New York Times.

Les amas de flocons et la puissance des vents étaient tels que les autorités locales ont opté pour la prudence, recommandant aux 61 personnes piégées de ne pas sortir du bar. Elles n'ont pas précisé «quand la route menant au pub pourrait à nouveau être dégagée», a expliqué lundi Nicola Townsend, la propriétaire du Tan Hill Inn. Les seuls occupants ayant pu quitter le lieu ont été quelques parents avec leurs jeunes enfants ainsi qu'un homme atteint dans sa santé.



Un mal pour un bien

Pour passer le temps, clients, membres de la troupe et employés ont organisé un karaoké, des quiz et des jeux de société. Beaucoup d'entre eux avaient déjà réservé une chambre pour la nuit de samedi dans le restaurant de l'hôtel. D'autres ont dû passer la nuit sur des canapés ou des matelas de fortune à même le sol.

«C'est un peu cliché, mais les gens sont venus en tant qu'étrangers et repartiront d'ici en tant qu'amis»

Pour la propriétaire du pub, cette expérience a permis de nouer des liens entre des personnes qui, au départ, ne se connaissaient pas. Elle a expliqué qu'ils avaient tous prévu de se réunir pour une autre réunion l'année prochaine.

Au moins trois morts

Si cette foule de confinés est parvenu à tirer parti de la catastrophe, ce n'est pas le cas des autres habitants du Royaume-Uni. Depuis plusieurs jours, le pays fait face à de nombreuses pannes de courant causées par la tempête Arwen. Selon un rapport cité par le New York Post, celle-ci a fait, à ce jour, au moins trois décès. (mndl)