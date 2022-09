Et si vous n'avez pas le temps de vous replonger dans cette enquête de 15 ans: résumé des faits

Madeleine McCann, dite «Maddie», a disparu le 3 mai 2007, peu avant son quatrième anniversaire, à Praia da Luz. C'est dans cette station balnéaire du sud du Portugal que la fillette se trouvait en vacances avec ses parents et un groupe d'amis. Sa disparition a donné lieu à une campagne internationale exceptionnelle pour essayer de la retrouver. Les photos de Maddie, avec ses cheveux châtains clairs au carré et ses grands yeux clairs, ont fait le tour du monde. Après 14 mois d'investigations controversées, marquées notamment par la mise en examen des parents avant qu'ils ne soient blanchis, la police portugaise avait classé l'affaire en 2008, avant de rouvrir le dossier cinq ans plus tard.

Il a fallu attendre juin 2020 pour que l'affaire s'accélère soudainement. A l'époque, le parquet de Brunswick (Allemagne) a annoncé avoir la certitude que la fillette était morte. Ses soupçons portaient sur un homme de 43 ans, alors en détention pour une autre affaire, à Kiel, dans le nord de l'Allemagne. Ce suspect a été mis en examen en avril en Allemagne à la demande de la justice portugaise.