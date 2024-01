Une nouvelle grève des médecins risque de paralyser le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a connu de très nombreuses grèves depuis la mi-2022 en raison de la crise du pouvoir d'achat. Longtemps bloquée au-dessus de 10%, l'inflation a récemment marqué le pas et s'est établie à 3,9% sur un an en novembre. (ats)

«Cette action aura non seulement un impact énorme sur les soins planifiés, mais elle s'ajoute à une série de pressions saisonnières telles que le Covid, la grippe et les absences du personnel pour cause de maladie, qui affectent la manière dont les patients sont pris en charge dans les hôpitaux».

Comment la propagande de Poutine tente de déstabiliser la France

Alors que le Kremlin doit gérer une invasion de l'Ukraine plus longue et plus délicate que prévu, son action informationnelle s'étend à d'autres théâtres et domaines pour affaiblir les alliés de Kiev.

Dans sa Revue nationale stratégique (RNS) de 2022, la France a porté l'influence au rang de priorité stratégique. La précédente RNS, publiée en 2017, avait déjà été révisée en 2021 afin de préciser les priorités stratégiques françaises à l'horizon de 2030; mais les tensions observées en 2022 ont poussé à sa révision anticipée.