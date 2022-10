Riche et croyant, voici le nouveau premier ministre britannique Rishi Sunak

Après avoir fréquenté des écoles privées coûteuses et l'université d'élite d'Oxford, Sunak a travaillé dans l'industrie financière. Image: sda

Ce fils d'immigrés indiens a réussi un exploit historique: avec Rishi Sunak, 42 ans, c'est la première fois qu'un membre d'une minorité entre au 10 de Downing Street. Trois faits sur le nouveau chef de gouvernement à Londres.

Sebastian Borger, londres / ch media

«Ready for Rishi», tel était le slogan de sa campagne l'été dernier: le temps était venu pour l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak. Les plus conservateurs du parti n'étaient pas de cet avis et ont fait de Liz Truss la cheffe, devenant ainsi automatiquement la dernière première ministre de la reine Elizabeth II.

Après le désastreux mandat de six semaines de Truss, c'est un homme de 42 ans qui se présente sur le seuil du numéro 10 de Downing Street – le premier chef de gouvernement nommé par le nouveau roi Charles III et le premier non-Blanc à occuper ce poste.

Sunak appartient à la minorité britannique la plus prospère

Chaque fois que les statistiques de l'éducation sont épluchées sur l'île, les immigrés d'origine indienne arrivent en tête. Beaucoup d'entre eux, comme les grands-parents de Sunak, ont d'abord émigré du Pendjab vers l'Afrique de l'Est avant de rejoindre la métropole britannique lors de la décolonisation, dans les années 1960. Contrairement aux migrants ruraux du Pakistan, du Bangladesh et des Caraïbes, majoritairement pauvres et peu éduqués, les hindous indiens appartenaient souvent à la classe moyenne éduquée.

L'homme politique est le fils aîné d'un médecin généraliste et d'une pharmacienne, son frère travaille comme psychologue clinicien et sa sœur à New York pour l'ONU. «Si on veut se sentir vraiment inférieurs intellectuellement», a confié un ami d'enfance au Times, «on devrait passer une soirée avec les Sunak».

Après avoir fréquenté des écoles privées coûteuses et l'université d'élite d'Oxford, Sunak a travaillé dans l'industrie financière pour la banque d'investissement Goldman Sachs et des fonds spéculatifs, avant de se lancer dans la politique. «Hormis la couleur de sa peau, Sunak a donc derrière lui la carrière classique de la haute bourgeoisie», analyse Sunder Katwala du centre de réflexion British Future.

Sa foi, un moteur important

Dans l'hindouisme, «rishi» est un devin ou un prophète. L'homme de 42 ans est resté fidèle à la foi de ses parents: «Elle me donne de la force et de la détermination», dit Sunak. Lorsqu'il a été élu pour la première fois à la Chambre basse, en 2015, il a prêté serment sur la Gita, le texte central de l'hindouisme.

Parmi les meilleurs moments de son mandat de chancelier de l'Echiquier, il compte une fête des lumières (Diwali), lors de laquelle il allumait, comme le veut la tradition, une lampe à huile (Diya) sur le seuil de sa résidence officielle de l'époque, située au numéro 11 de Downing Street. Lundi soir, Sunak pourrait perpétuer la tradition, mais une maison plus loin: cette année, Diwali tombait justement le jour du vote entre Tories pour la succession de Liz Truss.

Sunak n'a pas besoin d'un salaire de premier ministre

Son prédécesseur, Boris Johnson, était presque sans cesse impliqué dans des scandales financiers et voulait se faire payer des papiers peints coûteux par des donateurs. En revanche, Sunak pourrait sans problème se passer du salaire annuel de 178 045 francs auquel le premier ministre a droit. En effet, l'ancien banquier d'investissement et gestionnaire de fonds spéculatifs n'est pas seulement lui-même plusieurs fois millionnaire, il est également marié à une héritière milliardaire avec laquelle il a deux filles.

La créatrice de mode Akshata Murthy possède 0,93% du géant informatique Infosys cofondé par son père. Rien que l'année dernière, elle a reçu des dividendes de plusieurs millions. Ensemble, le couple dispose d'une fortune de 826 millions de francs, selon la liste des riches du Sunday Times.

Le couple en février dernier. Image: EPA

Le nouveau premier ministre n'a-t-il donc pas les pieds sur terre? Au printemps, des documents fiscaux ont été révélés, selon lesquels Akshata Murthy avait fait valoir son statut très controversé de «non-dom» et avait ainsi soustrait d'importantes sommes d'argent au fisc britannique. En outre, il avait été révélé, en avril dernier, que Sunak possédait toujours une carte verte pour travailler aux Etats-Unis, du temps où il était banquier d'investissement chez JP Morgan.

L'énorme dommage causé à sa réputation a renforcé l'impression qu'il était un brillant acrobate financier manquant de doigté politique. Contrairement à ce qui se passe habituellement au Royaume-Uni, le nouveau premier ministre n'a pas non plus une grande expérience dans différents ministères. Au contraire, sa carrière politique s'est jusqu'à présent exclusivement concentrée sur le ministère des Finances.

Avant l'élection de Sunak, des doutes avaient été émis quant à son aptitude à la fonction, moins en raison de la couleur de sa peau que de la proximité de son beau-père milliardaire avec le premier ministre indien Narendra Modi. Le nouveau premier ministre devra donc faire preuve d'une prudence particulière dans sa politique à l'égard du sous-continent indien, un exercice d'équilibre déjà délicat pour les premiers ministres britanniques.