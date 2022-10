Rishi Sunak sera le nouveau premier ministre britannique

Rishi Sunak devient le premier chef de gouvernement britannique issu d'une minorité ethnique. Image: sda

Le Royaume-Uni connaît le nom de son prochain premier ministre, quatre jours après la démission de Liz Truss. Il s'agit de Rishi Sunak, qui devient le premier chef de gouvernement britannique issu d'une minorité ethnique.

L'ex-ministre des finances Rishi Sunak sera le nouveau premier ministre britannique. Son unique concurrente dans la course, la ministre Penny Mordaunt, n'a pas obtenu le nombre de parrainages suffisants.

Elle a reconnu sa défaite sur Twitter, tout en apportant son soutien à Rishi Sunak: «Cette décision est historique et montre, une fois de plus, la diversité et le talent de notre parti. Rishi a tout mon soutien», a-t-elle tweeté.

Fils d'immigrés indiens

Fils d'immigrés indiens, Sunak, né à Southampton, devient le premier chef de gouvernement britannique issu d'une minorité ethnique en Grande-Bretagne.

C'est la deuxième fois en quelques mois que le parti Tory se cherche un nouveau leader, après le départ de la première ministre Liz Truss, restée seulement 45 jours à la tête du pays.