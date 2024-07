Dernière ligne droite pour le scrutin historique au Royaume-Uni

Iran: 2e tour entre un ultraconservateur et un réformateur

Il veut se montrer ferme sur les questions migratoires et se rapprocher de l'Union européenne - sans la rejoindre, tant les débats du Brexit ont fracturé le Royaume-Uni. (jch/ats)

Il compte sur une stabilité retrouvée, des interventions de l'Etat et des investissements dans les infrastructures pour relancer la croissance et redresser des services publics.

En face, Keir Starmer a mis en avant ses origines modestes - mère infirmière et père outilleur - contrastant avec son adversaire multimillionnaire. Il a promis une gestion des dépenses publiques très rigoureuse, sans augmentation d'impôts pour la majorité des Britanniques.

«Cela va être une victoire écrasante pour les travaillistes», se félicite Constance Jeffreys, même si elle a voté pour les Verts. «Nous avons vraiment besoin d'un changement. Cela va me rendre plus heureuse» , estime cette femme de 29 ans qui travaille dans la mode. Robin Moore, un architecte de 60 ans, dit «n'avoir confiance dans aucun parti».

C'est donc le travailliste Keir Starmer, un ancien avocat de 61 ans, qui devrait se voir confier la tâche de former un gouvernement par le roi Charles III vendredi. Son arrivée à Downing Street serait celle d'un modéré qui a recentré son parti, et promet le retour du «sérieux» à la tête du pays.

Les Tories n'avaient plus qu'une ambition dans les derniers jours de la campagne : limiter l'ampleur de la défaite.

Les sondages ont annoncé une victoire écrasante du Labour dirigé par Keir Starmer, peut-être même plus importante que celle de Tony Blair en 1997. Ces élections n'ont cependant pas déclenché un grand enthousiasme, loin de l'euphorie qui avait marqué le début des années Blair.

Les Britanniques n'ont plus que quelques heures jeudi pour voter aux élections législatives. Ce scrutin s'annonce historique, avec le retour des travaillistes de centre gauche à Downing Street après 14 ans de pouvoir conservateur, et une défaite cinglante pour ces derniers.

Après cinq Premiers ministres conservateurs, le Brexit, l'austérité, la crise du pouvoir d'achat, et la dégradation du système de santé public, les Britanniques sont de retour aux pour un vote historique.

Le candidat travailliste Keir Starmer, à gauche et l'actuel premier ministre Rishi Sunak, à droite.

Le candidat travailliste Keir Starmer, à gauche et l'actuel premier ministre Rishi Sunak, à droite. Keystone

