La chanteuse de «Pretty Little Baby» n'est plus

Née à Newark, près de New York, au sein d'une famille italo-américaine, elle est devenue célèbre grâce à la sortie en 1958 de l'album «Who's sorry Now?». Elle a par la suite vendu des millions de disques dans le monde entier. Elle a également enregistré des albums en plusieurs langues. (mbr/ats)

Elle avait connu au cours des derniers mois un regain de popularité grâce à son tube «Pretty Little Baby», sorti en 1962. Ce titre est devenu viral sur les réseaux sociaux et notamment la plateforme TikTok.

Avec ses ballades, Connie Francis a dominé les hit-parades pop à la fin des années 1950 et au début des années 1960.

Avec ses ballades, Connie Francis a dominé les hit-parades pop à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Image: Bettmann

L'artiste, née Concetta Rosa Maria Franconero, avait été hospitalisée plus tôt ce mois-ci après avoir ressenti de fortes douleurs, selon une publication sur sa page Facebook officielle.

La chanteuse américaine Connie Francis, célèbre dans les années 1950 et 1960 pour des titres comme «Everybody's Somebody's Fool» et «Stupid Cupid», est décédée à l'âge de 87 ans, a annoncé jeudi son agent.

