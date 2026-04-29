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Londres: attaque au couteau dans un quartier juif sous tension

Londres: attaque au couteau dans un quartier juif sous tension

Deux personnes ont été blessées lors d’une attaque au couteau à Londres, dans un quartier juif déjà marqué par plusieurs incidents récents.
29.04.2026, 15:1729.04.2026, 15:17

Deux personnes ont été blessées mercredi dans une attaque au couteau dans le quartier londonien de Golders Green, où vit une importante population juive. Un suspect a été arrêté, ont annoncé deux organisations juives britanniques.

«Il y a eu une attaque au couteau aujourd'hui à Golders Green. Le suspect a été arrêté», a annoncé l'organisation juive Community Security Trust (CST) sur X.

Police officers at the scene in Golders Green after two people were stabbed, in north-west London, Wednesday April 29, 2026. (Jamie Lashmar/PA via AP) Britain Stabbing
Londres: attaque au couteau dans un quartier juif sous tension.Keystone

«Deux victimes ont été poignardées et sont prises en charge par Hatzola», un service d'urgence bénévole à Golders Green, a précisé le groupe de surveillance de voisinage Shomrim North West London, ajoutant que l'homme était «armé d'un couteau, tentant de poignarder des personnes juives» sur Golders Green road.

Britain&#039;s Prime Minister Keir Starmer leaves 10 Downing Street to attend the weekly session of Prime Minister&#039;s Questions in parliament in London, Wednesday, April 29, 2026. (AP Photo/Kirsty ...
Keirt Starmer.Keystone

Le premier ministre britannique Keir Starmer, qui s'exprimait devant les députés lors des questions au gouvernement, a fait part de son «inquiétude», ajoutant qu'une «enquête policière est en cours».

Un quartier sous tension

«Nous devons tous (...) affirmer clairement notre détermination à lutter contre ce type d'attaques, dont nous avons vu trop d'exemples ces derniers temps», a ajouté le dirigeant travailliste, après une série d'incendies et de tentatives d'incendies criminels qui ont visé ces dernières semaines des lieux liés à la communauté juive dans le nord-ouest de Londres.

Le suspect a été maîtrisé sur place par des membres de Shomrim, avant que des policiers le neutralisent avec un taser et procèdent à son arrestation, a rapporté ce groupe.

La première de ces attaques à caractère antisémite a eu lieu fin mars contre des ambulances de Hatzola, suivie d'autres visant une synagogue dans le quartier de Harrow, ou encore le local d'une organisation caritative juive. Elles n'ont pas fait de victime, mais suscitent l'inquiétude de la communauté.

La police a arrêté 25 personnes en lien avec ces attaques, survenues après le début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran. Leurs motivations individuelles n'ont pas encore été clairement établies mais la police enquête sur la revendication d'un groupe baptisé Harakat al-Yamin al-Islamiyya (Hayi) qui serait pro-Iran.

Enquête antiterroriste

Les enquêtes ont été confiées à la police antiterroriste, et la police de Londres a renforcé sa présence dans ce quartier de la capitale.

Ces événements ont accru l'inquiétude de la communauté juive au Royaume-Uni, déjà traumatisée par l'attaque contre une synagogue de Manchester le 2 octobre 2025. Deux fidèles avaient alors été tués et trois autres grièvement blessés. (sda/ats/afp)

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