Il vous faudra désormais un e-document, payant, pour aller grignotter des scones avec le Roi. Keystone

Vous devrez bientôt payer un visa pour aller au Royaume-Uni

Partir au Royaume-Uni nécessitera un peu plus d'organisation à partir de 2025. Les Suisses sont eux aussi concernés par ces nouvelles mesures, censées «renforcer les contrôles aux frontières».

Jadis, vous pouviez vous rendre en week-end à Londres sur un coup de tête. Il vous suffisait de faire votre valise et d'avoir votre carte d'identité avec vous et hop! Tea time with the Queen.

Depuis 2021, conséquence du Brexit, il vous faut impérativement un passeport pour aller y manger des scones. Dès l'an prochain, il vous faudra également un Visa.

Renforcer les contrôles

Ce e-document sera obligatoire à partir du 2 avril 2025 pour les Suisses, ainsi que les citoyens de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, qui devront donc obtenir une autorisation de voyage électronique (ETA) pour entrer au Royaume-Uni. Ce nouveau visa électronique, qui s'inscrit dans le cadre des nouvelles règles migratoires post-Brexit, sera similaire à l'ESTA américain ou au système européen ETIAS.

L'ETA coûtera environ dix livres sterling (environ onze francs) et sera valide pour deux ans, permettant plusieurs séjours touristiques ou d'affaires de courte durée. La demande se fera en ligne ou via une application mobile, simplifiant ainsi le processus pour les voyageurs. Plusieurs informations seront demandées, comme celles présentes sur le passeport ainsi que d'autres, relatives au motif du séjour. Les demandes seront traitées dans un délai de 48 à 72 heures.

Cette mesure vise à renforcer les contrôles aux frontières tout en maintenant une facilité d'entrée pour les visiteurs réguliers. Le Royaume-Uni teste actuellement le système avec des ressortissants de certains pays du Golfe, avant de l'étendre à l'ensemble des voyageurs concernés en 2025.



Initialement prévu pour fin 2024, les autorités britanniques viennent de préciser la date de mise en place de ce e-document sur leur site. Les Suisses pourront en faire la demande dès le mois de mars. (max)