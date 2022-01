La Russie préparerait une opération pour justifier l'invasion de l'Ukraine

Ces pourparlers n'ont pas permis d'avancer, la Russie ne voulant pas s'engager dans une désescalade et les responsables américains et de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) ayant déclaré que les exigences de Moscou étaient vouées à l'échec. (asi)

Pourquoi les candidats à la présidentielle exploitent la colère du peuple

La colère de la population constitue un formidable outil pour les politiciens. Peu importe qu'ils soient de droite ou de gauche, ils n'hésitent pas à user de ce sentiment négatif pour parvenir à leurs fins électorales.

Alors qu'elle vient d'être élue candidate des Républicains à la présidentielle de 2022, Valérie Pécresse n'oublie pas de préciser, dans sa courte allocution de fin de Congrès le 4 décembre qu'elle «ressen[t] la colère d'un peuple de France qui se sent impuissant face à la violence et à la montée du séparatisme islamiste, qui se sent menacé dans ses valeurs et ses modes de vie par une immigration incontrôlée, emprisonné aussi sous le poids écrasant de la bureaucratie et de la dette».