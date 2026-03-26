Un blogueur russe spécialisé dans l'aviation a trouvé la mort: son avion ultra-léger aurait été pris pour un drone ukrainien et abattu. montage watson

«La bêtise n'a pas de limites»: des soldats russes abattent un avion russe

Des drones ukrainiens frappent régulièrement la Russie, ce qui rend la défense antiaérienne nerveuse. Cela aurait coûté la vie à un pilote amateur et à son passager.

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Un pilote amateur russe et son passager auraient été victimes de la défense antiaérienne russe. Pavel Kochkine et son passager se trouvaient vendredi à bord d’un avion monomoteur au sud-est de Moscou lorsqu’ils auraient été touchés par un missile d’un système de défense antiaérienne russe, rapporte le portail russe indépendant Mediazona.

Selon ces informations, leur trajectoire de vol les a conduits au-dessus d’un site de production de missiles Iskander, que la Russie utilise régulièrement pour attaquer l’Ukraine. L’usine d’armement figure parmi les cibles des forces ukrainiennes. Dans la nuit précédant l’incident, l’installation aurait été attaquée par des drones ukrainiens, certains drones ressemblant fortement à de petits avions. Les soldats de la défense antiaérienne russe auraient ainsi pu confondre l’appareil de Kochkine avec un drone ennemi.

Kochkine n’était pas inconnu dans le milieu des pilotes amateurs. L’homme de 39 ans animait des chaînes sur YouTube et Instagram, où il partageait dans de nombreuses vidéos sa passion pour l’aviation. Selon les médias, il laisse derrière lui une épouse enceinte et un enfant de deux ans.

Selon Meduza, des traces de sous-munitions en forme de bâtonnets sont visibles sur le côté gauche de l'appareil. Image: Direction principale du ministère des Situations d'urgence de Russie pour la région de Moscou

Les autorités russes ont pour l’instant seulement confirmé un crash aérien ayant fait deux morts. Aucune information officielle n’a été communiquée sur l’identité des victimes ni sur les causes de l’accident. Le blogueur spécialisé dans le trafic aérien Igor Volkov, qui vit en France, a affirmé pourtant à la chaîne polonaise TVP que Kochkine avait toujours respecté toutes les règles de vol. «La bêtise des soldats ne connaît pas de limites», cite TVP en reprenant les propos de Volkov. Qui a ajouté:

«Fatigués par les drones, ils appuient simplement sur la gâchette, et maintenant deux personnes sont mortes»

(trad. hun)