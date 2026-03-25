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L'Ukraine a mis le feu au port pétrolier russe d'Oust-Louga

Russia Baltiysk Sea Port 8240405 20.07.2022 The new Ursa Major cargo ship is loaded at the Baltiysk Sea Port, where the Baltiysk - Ust-Luga ferry service is carried out, in Kaliningrad region, Russia. ...
Le port russe d'Oust-Louga.Image: www.imago-images.de

L'Ukraine a mis le feu à un port pétrolier russe du golfe de Finlande

La Russie et l'Ukraine s'échangent des centaines de drones. Une opération s'est soldée par un complexe pétrolier russe en feu.
25.03.2026, 13:0025.03.2026, 13:41

La Russie a annoncé mercredi avoir abattu dans la nuit 389 drones ukrainiens, l'une des attaques les plus massives lancées par Kiev en plus de quatre ans d'offensive russe, qui a touché un important port dans le golfe de Finlande, loin du front.

L'Estonie et la Lettonie ont fait état de deux drones tombés sur leur territoire en provenance de l'espace aérien russe. En Estonie, un engin a heurté la cheminée d'une centrale électrique près de la ville de Narva, frontalière de la Russie, tandis qu'un drone s'est écrasé dans la région lettone de Kraslava.

L'Ukraine intensifie ces dernières semaines ses frappes contre la Russie, qui depuis février 2022 pilonne quotidiennement le pays et a tiré mardi près de 1000 drones en 24 heures selon Kiev.

Entre 20H00 GMT mardi et 04H00 GMT mercredi, «les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 389 drones ukrainiens», notamment au-dessus des régions de Briansk, de Belgorod et de Koursk, frontalières de l'Ukraine, selon le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

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Les frappes de drones ont également visé la région de Moscou, ainsi que celle de Léningrad où l'important port d'Oust-Louga, dans le golfe de Finlande, a été touché. La région de Léningrad enserre la ville de Saint-Pétersbourg et se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de l'Ukraine.

«Un incendie est en train d'être maîtrisé au port d'Oust-Louga», a déclaré le gouverneur de la région Alexandre Drozdenko. Selon lui, aucune victime n'était à déplorer à ce stade. Il n'a pas précisé quelle zone du port avait été touchée. Celui-ci a une importante activité pour les exportations russes d'engrais, de pétrole et de charbon notamment.

Incendie sur le site de l&#039;usine Gazprom d&#039;Oust-Louga, le 25 mars 2026. Photo credits: Dnipro OSINT
Incendie sur le site de l'usine Gazprom d'Oust-Louga, le 25 mars 2026.Image: Dnipro OSINT

A Kronstadt, qui abrite une base navale russe dans la région de Léningrad, plusieurs immeubles ont été touchés par une attaque de drones, a indiqué pour sa part le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov. «Les vitres de plusieurs immeubles résidentiels ont été partiellement endommagés», a-t-il déclaré en assurant que «personne n'a été blessé». Lundi, l'Ukraine avait déjà frappé le port de Primorsk, situé près de la frontière finlandaise, y occasionnant un incendie.

Pour sa part, le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov a fait état mercredi de «dégâts importants» infligés à des infrastructures énergétiques dans cette région frontalière de l'Ukraine. «En conséquence, des interruptions dans la fourniture d'électricité, d'eau et de chauffage ont été signalées», a-t-il indiqué.

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Peu après 01H00 GMT, «il y a eu un bruit très fort. Puis l'électricité a été coupée», avant d'être rétablie quelques heures plus tard, a raconté auprès de l'AFP un habitant de Belgorod qui a requis l'anonymat.

La Russie, qui mène une offensive contre son voisin ukrainien depuis février 2022, a pour sa part tiré en 24 heures, entre lundi soir et mardi soir, près de 1000 drones sur l'Ukraine, dont 556 de jour, selon Kiev. Ces frappes ont fait au total huit morts dans plusieurs régions du pays, selon les autorités ukrainiennes.L'armée de l'air ukrainienne a indiqué mercredi que la Russie avait lancé dans la nuit 147 drones contre l'Ukraine, dont 121 ont été abattus. Selon les secours, une personne a été tuée dans la région d'Odessa (sud).

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fustigé mardi la «dépravation absolue» de la Russie après ces attaques à travers son pays, notamment sur le centre historique de la ville occidentale de Lviv, où plusieurs personnes ont été blessées et un complexe du XVIIe siècle endommagé. Le président ukrainien promet une réponse à cette attaque, en ajoutant:

«L'ampleur de cette attaque montre clairement que la Russie n'a absolument aucune intention de mettre réellement fin à cette guerre.»

Les efforts de négociations sous médiation américaine entre Kiev et Moscou afin de mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont été suspendus par la guerre au Moyen-Orient.

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Une nouvelle rencontre entre les négociateurs de Kiev et les émissaires américains a eu lieu le week-end dernier aux Etats-Unis pour tenter de relancer le processus diplomatique. Mais le chef de l'Etat ukrainien a regretté dimanche, après la fin de cette réunion, que «la situation autour de l'Iran» soit «le principal point d'attention de la partie américaine». (afp / hun)

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