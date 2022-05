Un énième oligarque russe est mort après une drôle de visite chez un chaman

Alexander Subbotin voulait guérir son alcoolisme avec du poison de crapaud et du sang de coq. Mais pour l'ancien patron du groupe pétrolier Lukoil, la visite chez un chaman s'est avérée fatale.

Alexander Subbotin. image: Yevgeny Biyatov/imago-images-bilder

Un article de

La série de décès étranges parmi les cadres supérieurs russes de l'industrie pétrolière et gazière se poursuit. Dernier cas en date, Alexander Subbotin. L'ancien membre du conseil d'administration du groupe pétrolier Lukoil serait décédé lors d'une visite chez un couple de guérisseurs à Mytischtschi, au nord-est de Moscou, a rapporté l'édition russe du portail Mash.

Le chaman Magua aurait administré à Subbotin le venin d'un crapaud par une incision dans la peau et il se serait ensuite baigné dans du sang de coq. Son corps n'a pas tardé à réagir: il aurait d'abord vomi, selon les déclarations du chaman et de sa femme à la police. Le couple lui aurait alors administré des gouttes d'herbes et avant que ce dernier ne s'endorme. Mais il ne s'est pas réveillé.

C'est pour traiter son alcoolisme que l'oligarque russe aurait approché le couple de guérisseurs. Comme le rapporte le journal indépendant Moscow Times, Subbotin se serait régulièrement adressé au guérisseur. On prête également au chef du Kremlin, Poutine, des préférences médicales qui semblent étranges.

Morts mystérieuses parmi les hommes d'affaires russes

La mort de l'oligarque s'inscrit dans une série de décès mystérieux parmi les cadres supérieurs russes. Depuis le début de la guerre, au moins sept industriels russes de haut rang sont morts, parfois dans des conditions très similaires. Ainsi, Sergueï Protosénia, Vladislav Avaev et Vassili Melnikov se seraient non seulement suicidés, mais auraient également tué leur famille. Les hommes d'affaires Alexander Tiouliakov et Leonid Shulman auraient subi le même sort. Mais dans certains cas, il y a des doutes et des incohérences dans le récit officiel.

Alexander Subbotin n'était pas seulement membre du conseil d'administration de Lukoil, son frère Valery Subbotin était même pressenti pour succéder au directeur général du groupe, Vagit Alekperov, écrit le Moscow Times. Alekperov avait démissionné de son poste à la mi-avril alors qu'il avait été placé sur une liste de sanctions de l'UE en raison de la guerre contre l'Ukraine.

Début mars, Alekperov a exprimé publiquement son «inquiétude» face aux «événements tragiques» en Ukraine. Il est possible qu'il ait également dû quitter son poste à la suite de cette déclaration critique. Le groupe Lukoil appartenait jusqu'en 2003 à l'homme d'affaires Mikhaïl Khodorkovski. Sous prétexte de fraude et d'évasion fiscale, Vladimir Poutine a alors fait de lui un exemple: en guise d'avertissement à d'autres oligarques dans le pays, le chef du Kremlin l'a emprisonné pendant dix ans dans des camps pénitentiaires. Aujourd'hui, Khodorkovski vit à Londres. ((t-online,mk ))

Traduit et adapté par l'allemand par sia