Un char allemand de type «Leopard», ici sur le front en Ukraine (photo d'archive). Image: André Hirtz

Ces chars ukrainiens «coincés dans des trous» font mal aux Russes

Depuis l'avènement des drones, tout char proche du front ukrainien était considéré comme une cible facile à détruire. Avec une nouvelle stratégie, l'Ukraine ramène le matériel lourd sur le champ de bataille.

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Après une pause de plusieurs mois, l'armée ukrainienne engage de nouveau ses chars de manière ciblée contre les troupes russes. Et pour cause: des unités ukrainiennes sont récemment parvenues à repousser la zone de mort le long du front, ouvrant ainsi la voie aux blindés lourds.

L'événement décisif de ce développement a été la contre-offensive menée près d'Oleksandrivka (est. région de Donetsk), au cours de laquelle l'Ukraine a pu reconquérir 746 kilomètres carrés de son territoire, selon le média britannique Telegraph.

Une nouvelle stratégie qui fait mouche

Pendant longtemps, il a été difficile d'avancer avec des véhicules blindés, car ils étaient repérés par des drones puis détruits ou sévèrement endommagés.



Puis l'armée ukrainienne a changé de tactique, misant sur une combinaison de frappes de drones, d'interceptions de communications et d'avancées d'infanterie.

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Pour y parvenir, l'Ukraine a d'abord attaqué les voies d'approvisionnement russes, parfois jusqu'à 160 kilomètres derrière le front, afin de couper les équipages de drones et les unités d'artillerie de leur ravitaillement. Rien qu'au mois de mai, l'Ukraine a recensé plus de 200 attaques contre des véhicules de ravitaillement russes, toujours selon le Telegraph.

Robert Tollast, chercheur au sein du groupe de réflexion britannique Royal United Services Institute (RUSI), a décrit cette stratégie comme «un anéantissement de la capacité des troupes russes à maintenir leur puissance de combat». En conséquence, la vie des soldats de Moscou postés sur le front, privés d'eau, de nourriture et de munitions, s'est nettement détériorée.

Des soldats russes mis sur écoute

Des dronistes ukrainiens auraient ensuite traqué de manière ciblée les équipages de drones russes jusqu'à ce que ceux-ci se retirent. La zone de danger ceignant la ligne de front se serait ainsi déplacée plus en arrière. L'analyste de défense Sam Cranny-Evans, du RUSI, précise:

«Ce n'est pas que la zone de mort ait complètement disparu. C'est plutôt que la zone où elle posait problème aux Ukrainiens peut maintenant être traversée de façon un peu plus sûre.»

Selon le rapport, des unités ukrainiennes sont aussi parvenues à intercepter des appels de soldats russes, puis à les localiser. Thomas Withington, analyste militaire au sein du RUSI, a expliqué à ce sujet:

«En guerre électronique, nous avons une expression: trouve l'émetteur, trouve la cible. Dès que l'on allume son téléphone, il faut partir du principe que l'on s'illumine comme un sapin de Noël.»

L'infanterie a suivi

Puis l'infanterie a avancé à pied. De petits groupes de parachutistes et de troupes d'assaut ukrainiens se sont glissés dans les brèches des lignes russes et ont pénétré profondément en territoire ennemi, décrit le Telegraph.

Ce n'est qu'une fois le terrain conquis que les chars sont entrés en action. Leur tâche principale consiste désormais à tenir les positions gagnées par l'infanterie, selon les experts du RUSI. «Ils ne sont pas engagés dans ces vastes offensives à grande échelle auxquelles tout le monde veut penser», précise Sam Cranny-Evans. Les chars seraient plutôt «coincés dans un trou… et tirent sur les Russes».

Un char est caché dans un trou creusé dans le sol afin de le protéger des attaques de drones sur le front en Ukraine. (Photo d'archive) Image: IMAGO / Fermin Torrano

Des chars Abrams perdus

Cependant, tous les chars n'ont pas survécu à l'opération. En février, l'Ukraine a perdu au moins un char américain Abrams, des images russes de l'offensive montrant des véhicules ukrainiens touchés et capturés.

Les chars occidentaux auraient toutefois montré, selon Robert Tollast, qu'ils peuvent encaisser des tirs de petits drones et continuer à rouler, d'autant que l'Ukraine a ajouté un blindage supplémentaire à bon nombre d'entre eux.

Sur cette image, un char Abrams capturé par des soldats russes est évacué. (Photo d'archive) Image: Imago

Cette approche est désormais aussi appliquée sur d'autres tronçons du front. Cette semaine, le 475ᵉ régiment d'assaut de l'Ukraine a publié des images de deux chars attaquant des positions russes à Vil'khuvatka (nord-est), dans la région de Kharkiv. Les véhicules, dotés d'un blindage supplémentaire contre les drones, étaient accompagnés de lourds quadricoptères bombardiers Vampire, de modèles FPV et de drones de reconnaissance.

Ils ont roulé sur des mines légères, tiré directement dans des bâtiments où l'infanterie russe s'était retranchée, puis se sont retirés sous des attaques de drones FPV continues.

Selon le régiment, les chars sont restés intacts. Il s'agissait d'une percée et non d'une avancée continue, mais elle montre que les chars survivent là où ils auraient été presque sûrement détruits jusqu'à récemment. (trad. ysc)