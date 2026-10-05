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Ukraine: des mitrailleuses pilotées par IA contre les drones russes

Voici la nouvelle arme de Kiev contre les drones de Poutine

An office building hit by a Russian jet drone strike, amid Russia&#039;s attack on Ukraine in Dnipro, Ukraine October 4, 2026. REUTERS/Stringer
Un immeuble de bureaux endommagé par une frappe de drone russe à réaction, le 4 octobre 2026 à Dnipro, en Ukraine.Image: REUTERS
L’Ukraine dégaine une nouvelle arme pour contrer les drones russes: des mitrailleuses installées sur des tourelles robotisées et pilotées par intelligence artificielle. Douze de ces dispositifs sont déjà déployés à Kiev et certains ont abattu des drones à réaction.
05.10.2026, 18:0905.10.2026, 18:10

L'Ukraine a commencé à intercepter des drones russes à réaction à l'aide de mitrailleuses lourdes montées sur des tourelles pilotées par intelligence artificielle, a annoncé lundi le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne.

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Ce pays cherche depuis plusieurs mois une solution pour contrer ces drones massivement utilisés par la Russie depuis l'été. Bien plus rapides que les modèles classiques, ils attaquent notamment Kiev et l'armée ukrainienne peine à les abattre. «Des tourelles robotisées sont en train d'être installées sur les ponts», a déclaré à la télévision Iouriï Ignat, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne.

Ces dispositifs ont déjà permis d'abattre près de la capitale ukrainienne des drones à réaction de nouvelle génération, a-t-il ajouté auprès de l'AFP.

Equipées de capteurs et d’une mitrailleuse, ces tourelles robotisées utilisent notamment l’intelligence artificielle pour détecter et abattre les drones russes.
Equipées de capteurs et d’une mitrailleuse, ces tourelles robotisées utilisent notamment l’intelligence artificielle pour détecter et abattre les drones russes.image: armyinform

Ces tourelles sont «essentiellement un groupe de tir mobile sans opérateur humain, qui utilise déjà la vision optique et l'intelligence artificielle pour éliminer le facteur humain et procéder à des frappes», a souligné le porte-parole.

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Les journalistes de l'AFP ont vu à Kiev ces nouveaux matériels, qui combinent une mitrailleuse et une tourelle automatique bardée de capteurs.

12 tourelles robotisées à Kiev

Serguiï Beskrestnov, un conseiller technologique auprès du président Volodymyr Zelensky, a affirmé sur Telegram dimanche que 12 de ces tourelles avaient déjà été mises en place dans la capitale et que leur déploiement allait continuer. «C'est une solution ukrainienne innovante qui abat (les drones) à l'aide de mitrailleuses contrôlées par l'intelligence artificielle», a-t-il assuré.

«Ce n'est pas une sorte de panacée», a cependant nuancé auprès de l'AFP le colonel Ignat.

«Ce n'est pas parce qu'il y a eu un appareil abattu qu'on a déjà trouvé quelque chose qui change la donne»
Iouriï Ignat, porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne

Le nouveau système dispose d'un rayon d'action limité, un peu plus d'un kilomètre, et «fonctionne lorsque les conditions sont favorables, notamment lorsque l'angle d'approche de l'attaque est adéquat», a-t-il expliqué.

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Depuis le début de l'invasion russe, en février 2022, l'Ukraine tente de contrer les vagues de drones de combat à faible coût, inspirés du Shahed iranien, utilisés en masse par les Russes contre son territoire.

L'armée ukrainienne affirmait abattre plus de 90% des drones classiques, en particulier grâce à un réseau de groupes mobiles de défense antiaérienne, dont les soldats emploient des mitrailleuses et des drones d'interception.

Près de la moitié des drones interceptés

Mais la Russie a fait évoluer ses drones, augmentant notamment leur vitesse et l'altitude à laquelle ils volent. En septembre, seuls «55%» des drones à réaction ont été interceptés, selon le colonel Ignat, principalement par l'aviation ukrainienne, à commencer par les chasseurs F-16 de fabrication américaine fournis par des alliés de Kiev.

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L'intégration de l'intelligence artificielle aux capacités de défense s'accélère en Ukraine. Sur le front, elle est déjà utilisée pour par exemple guider des drones, détecter des cibles à frapper ou coordonner des opérations de grande ampleur.

Ce pays voit également dans l'utilisation d'armes automatisées une réponse au manque de personnel militaire, face à une Russie bien plus peuplée. (mbr/ats)

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Gerald Knaus est un spécialiste autrichien des sciences sociales, considéré comme un expert en politique internationale. Il a cofondé en 1999 le groupe de réflexion European Stability Initiative (ESI) et conseille depuis des années des gouvernements dans toute l'Europe sur les thèmes de la politique migratoire, de la politique européenne et de la protection des institutions démocratiques. En 2025, il a publié, en collaboration avec sa fille, Francesca Knaus, l'ouvrage De quelle Europe avons-nous besoin?.
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