L'Ukraine a trouvé comment dégommer les drones russes high-tech

L'Ukraine aurait mis au point une mesure efficace contre les drones high-tech russes: des systèmes de radars mobiles sont utilisés pour intercepter les drones ennemis.



L'unité de drones ukrainienne «Magyar Birds Brigade» a déclaré avoir mis au point une stratégie pour repousser les drones FPV russes pilotés par fibre optique. Ces drones sont considérée comme particulièrement difficiles à neutraliser, car ils ne dépendent pas des liaisons radio. Selon un article de The Warzone, la brigade utilise des systèmes de radars mobiles pour détecter à temps les drones ennemis et les intercepter avec ses propres drones.

Le commandant de l'unité, Robert Brovdi, connu sous le pseudonyme «Magyar», a expliqué que les premières méthodes de détection et de destruction de ces drones étaient déjà en place. Dans une vidéo publiée sur Telegram, Robert Brovdi a décrit la destruction présumée d'un drone FPV russe en fibre de verre par un drone ukrainien. Il attire l'attention sur la grande bobine de câble sur le drone russe, qui garantirait une connexion de contrôle stable.

La bobine de câble ralentit les drones

Les drones FPV russes représentent une menace croissante, car ils peuvent se déplacer à travers les bâtiments et près du sol sans que la connexion permettant de les contrôler soit interrompu. Cela rend les contre-mesures électroniques traditionnelles inefficaces. Mais le système de fibre optique présente également des inconvénients: le poids supplémentaire de la bobine de câble réduit la vitesse et la maniabilité du drone, ce qui le rend plus vulnérable aux attaques.

Une attaque sur un drone et son câble Vidéo: youtube

Robert Brovdi n'a pas précisé le type exact de système radar utilisé, mais il pourrait s'agir d'un radar à micro-ondes en bande Ku, spécialement optimisé pour la localisation de petits drones lents. De tels systèmes ont toutefois une portée limitée. Leur avantage réside dans la détection rapide des drones, mais ceux-ci peuvent quitter la zone de détection tout aussi rapidement. En plaçant les radars près du front, les drones ennemis pourraient cependant être détectés et interceptés à temps.

Le combat de drones est le nouveau champ de bataille

Le développement de la «Magyar Birds Brigade» s'inscrit dans une course technologique entre la Russie et l'Ukraine dans le domaine de la guerre des drones. Depuis 2022 déjà, les drones sont de plus en plus utilisés pour abattre les drones adverses. Entre-temps, les deux parties disposent de drones spécialisés pour chasser les appareils ennemis.

Dans son post Telegram, Robert Brovdi a demandé que l'armée ukrainienne soit rapidement équipée de radars mobiles sur toute la ligne de front. Il a proposé de déployer des capteurs correspondants tous les deux à quatre kilomètres afin de détecter rapidement les drones FPV ennemis et de les détruire avec ses propres drones. Toutefois, de tels systèmes radars sont eux-mêmes vulnérables aux attaques. Leurs signaux peuvent être repérés, localisés et attaqués de manière ciblée.

La demande de capteurs en hausse

De plus, la demande pour de tels capteurs s'est accrue dans le monde entier, car les drones sont désormais perçus comme une menace non seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les zones civiles. Compte tenu de la ligne de front de près de 1000 kilomètres en Ukraine, l'utilisation de systèmes radars mobiles pourrait dans un premier temps n'être que ponctuelle, par exemple pour protéger des zones stratégiques ou pour soutenir des offensives limitées.

