Les Ukrainiens ont encore amélioré leurs drones

Pour comprendre

FPV est l'abréviation de «First Person View». Une caméra placée sur le drone permet au pilote de le diriger comme si lui-même était dans l'engin. On appelle aussi cela vol avec caméra ou vol en immersion. Les quadricoptères sont des drones dotés de quatre rotors semblables à ceux d'un hélicoptère. La plupart des drones kamikazes ukrainiens appartiennent à ce type de drone peu coûteux. Les drones à voilure fixe sont généralement des drones plus grands qui ressemblent à des avions. Ils ont tendance à avoir une plus grande portée et peuvent opérer à une altitude plus élevée.