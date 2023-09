Poutine offre la nationalité russe à une Ukrainienne et six Français

Plusieurs activistes occidentaux, dont six Français, ont reçu la citoyenneté russe. L'ukrainienne Elena Kolbasnikova est également honorée par Poutine.

À l'occasion de la cérémonie de naturalisation, Elena Kolbasnikova a posté un cœur aux couleurs de la Russie sur Telegram. La propagandiste de Poutine ukrainienne, qui vit en Allemagne, a reçu la citoyenneté russe à Moscou aux côtés d'une série d'autres étrangers, dont six Français. Parmi eux figure l'ancien rédacteur de discours de Marine Le Pen, Emmanuel Leroy.

Six Français deviennent ainsi Russes

Le politologue se présente comme un défenseur de la «russophobie» et apporte son aide au Donbass. Par ailleurs, il est aussi le représentant d'une organisation d'aide aux enfants dans la région et a participé à plusieurs reprises à des référendums non reconnus par la communauté internationale en tant qu'«observateur électoral» au service de la Russie.

Emmanuel Leroy, ancien collaborateur de Marine Le Pen. Image: dr

Emmanuel Leroy, sympathisant des idées du fasciste russe Alexandre Douguine, aurait influencé la politique prorusse de Marine Le Pen, qui a également reçu de grandes sommes d'argent venant de la Russie. Le Français soutient la position selon laquelle la conquête de l'Ukraine est nécessaire pour la «réunification russe». Depuis 2021, il est président de l'«Institut 1717», qui prétend étudier «l'histoire des relations entre la France et la Russie».

Un «cosaque australien» aussi naturalisé

Outre le Français, l'Australien Simeon Boikov, connu comme le «cosaque australien» a aussi demandé la naturalisation en Russie. Ce dernier vit d'ailleurs au consulat russe de Sydney par crainte de poursuites judiciaires après avoir attaqué et gravement blessé un participant de 76 ans à une manifestation pro-ukrainienne.

Avant l'invasion, Boikov était l'un des chefs de file des protestations contre les mesures sanitaires en Australie. Après le début de la guerre, il a déclaré lors d'une manifestation anti-vax que «la Russie s'opposait au nouvel ordre mondial».

En décembre 2022, il s'est présenté comme victime de persécution et a demandé la citoyenneté russe. C'est chose faite.

