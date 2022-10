Ce monstre coûte la bagatelle de 500 millions de dollars et il appartient à l'homme le plus riche de Russie: Alexeï Mordashov. pinterest

Pourquoi personne ne confisque le mégayacht de ce puissant allié de Poutine

Dans la chasse planétaire aux navires de luxe appartenant à des oligarques, le Nord fait partie des plus recherchés. Le monstre à 500 millions de dollars du riche industriel Alexeï Mordashov vient pourtant d'accoster à Hong Kong sans être inquiété. Récit d'un casse-tête et visite guidée de ce palace flottant.

Une rumeur se veut persistante à propos d'Alexeï Mordachov. On raconte que cet homme, considéré comme le troisième plus riche citoyen de Russie, a rencontré Vladimir Poutine pour la dernière fois le jour de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février dernier. Depuis, pour cet allié de longue date du despote, comme pour ses nombreux confrères bien lotis, c'est un peu la foire à l'oligarque.

Vladimir et Alexeï, sur la moquette du Kremlin, en 2006. Image: AP ITAR TASS

Sa fortune? 29 milliards de dollars, selon le dernier coup de sonde de Forbes. De quoi s'offrir une relative quiétude et quelques jolis yachts, dans un empire russe qui a de plus en plus le mal de mer.

Mercredi, l'un des joujoux aquatiques du PDG de la société russe Severstal, géant de la métallurgie aux reins d’acier, a été aperçu dans le célèbre port Victoria de Hong Kong. Baptisé Nord, le palace flottant, officiellement sanctionné par la communauté internationale, continue de faire des vagues. Sans bouger.

Voici Nord, à Hong Kong.

Le yacht d'Alexeï Mordachov est arrivé le 5 octobre, après sept jours de voyage depuis Vladivostok. (D'ailleurs, si l'itinéraire complet de ce monstre de luxe vous intéresse, il est à suivre ici.)

Si Vice US confirme que son arrivée dans les eaux chinoises a été approuvée par le service maritime, Reuters se demandait, il y a encore quelques jours, si les autorités étaient bien au courant que cette beauté imposante n'est désormais qu'un vulgaire fugitif. Selon le média chinois Morning post, «la ville n'a aucune obligation d'appliquer les sanctions américaines, européennes et britanniques».

Selon le site Shiptracking , Nord n'a toujours pas levé l'ancre.

«Si Nord a accosté à Hong Hong juste pour faire le plein et réapprovisionner les stocks, c'est peu probable que les autorités soient sanctionnées», explique Stephenson Chow Pok-yin, professeur à la faculté de droit de CityU. Sans oublier qu'une loi locale stipule qu'un yacht en visite, sauf autorisation spécifique des autorités, dispose de 182 jours pour lever l'ancre, avant d'être inquiété. En d'autres termes, Hong Kong est donc un paradis fluvial pour les oligarques. A l'image de la Turquie ou des Caraïbes.

«C'est même l'un des derniers refuges pour les Russes, s'ils veulent éviter les sanctions imposées par un certain nombre de pays à travers le monde» Ian Ralby, PDG du cabinet conseil IR Consilium pour Vice US

Nord, à Hong Kong, toujours pas confisqué par les autorités.

Sinon, ils vont comment les oligarques? «Le monde devient assez petit et impitoyable pour eux» Ian Ralby, PDG du cabinet conseil IR Consilium pour Vice US

Problème, en plein séisme géopolitique, la loi ne fait pas toujours la loi. En refusant d'y mettre du sien, Hong Kong pourrait s'attirer un énième coup de foudre de la communauté internationale. Et c'est plus lourd qu'une tracasserie diplomatique ordinaire, puisque le climat est tendu comme un slip avec les Etats-Unis. Malgré tout, les pays qui ont sanctionné le milliardaire, et qui sont actuellement à la poursuite du Nord, ne se risqueront pas à tenter quoique ce soit avant son départ. Totem d'immunité pour ce paradis à peine plus long qu'un terrain de football américain.

Un «navire de guerre en smoking» comme le dit Forbes. (Merde, c'est beau quand même.)

«Le risque pour Hong Kong, c'est que les Etats-Unis ou d'autres pays occidentaux pourraient choisir d'appliquer des sanctions secondaires visant des entités basées à Hong Kong s'engageant dans des relations commerciales avec l'Etat, des entreprises ou des particuliers russes.» Ryan Mitchell, professeur adjoint et spécialiste du droit international à l'Université chinoise de Hong Kong, pour le Morning post

L'industriel proche de Poutine n'en est pas à son premier tracas. En mars dernier, un premier yacht lui appartenant avait été saisi par la justice italienne. Son petit nom? Lady M. Moins massif et moins cher que son grand frère: 55 millions de dollars.

Ainsi, pour éviter que son (plus) gros bébé subisse le même sort, Alexeï aurait dépensé 465 000 dollars, en grande vitesse et en carburant, pour l'envoyer à Vladivostok. Selon Luxury launches, le milliardaire aurait également désactivé ses répondeurs de localisation (obligatoires) et parcouru plus de 12 000 km sans escale. On appelle ça une évasion.

Petite visite guidée?

Carte d'identité:

Nom: Nord

Propriétaire: Alexeï Mordachov

Année de naissance: 2020

Livraison à son propriétaire: 2021

Constructeur: Lurssen

Architecte d'intérieur: Nuvolari Lenard

Longueur: 142 mètres

Poids: 9250 tonnes

Vitesse maximale: 20 nœuds

Capacité: 24 personnes

Equipage: 40 employés

Prix: 500 millions de dollars

Frais fixes annuels: 50 millions de dollars

Qualités principales:

Un hangar à hélicoptères fermé

Deux héliports

Une grande piscine

Deux ascenseurs

Une salle de sport avec sauna

Un cinéma