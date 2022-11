«On se moque de nous»: des soldats russes font grève pour recevoir leur argent

Dans une autre vidéo qui fait le tour de Twitter, un soldat exige devant l'équipe qu'on lui verse les 300 000 roubles promis. Il a fait le voyage de Moscou jusqu'à son village natal pour être enrôlé, mais il ne reçoit pas non plus son argent.

«Chers citoyens de la Fédération de Russie, les soldats mobilisés de la République de Tchouvachie s'adressent à vous! Nous risquons notre propre vie pour votre sécurité et votre vie paisible! Notre Etat refuse de nous verser la somme de 195 000 roubles promise par notre président Vladimir Vladimirovitch Poutine! Alors pourquoi devrions-nous aller à la guerre pour cet Etat et laisser nos familles sans soutien? Nous refusons de participer à cette opération militaire spéciale jusqu'à ce que nous recevions les fonds promis par notre gouvernement dirigé par le président de la Fédération de Russie!»

Plus de 100 soldats russes stationnés au centre de formation d'Oulianovsk ont entamé une grève dans la nuit de mardi à mercredi afin d'exiger le versement de leur salaire. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent les soldats protester, criant leur slogan de grève: «Un pour tous et tous pour un!».

Plus de 100 recrues russes se mutinent et refusent d'aller se battre

Les Ukrainiens menacent des milliers de Russes à Kherson, mais le temps presse

Explosions et nouvelles évacuations: Moscou déplace son centre administratif de Kherson de 100 kilomètres vers le sud. Les Ukrainiens ne disposent toutefois que d'un petit créneau pour la reconquête.

Les fonctionnaires russes ne sont plus qu'à 500 mètres à pied de la promenade de Skadovsk. Là-bas, les cafés et le cœur «I like Skladowvsk» attirent, et il y a aussi une grande roue. Mais dans cette station balnéaire ukrainienne très appréciée des habitants, peu de choses rappellent la grandeur de la Russie et encore moins celle d'une capitale régionale.