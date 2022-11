Vidéo: watson

«On a pas d'armes, pas de nourriture, pas d'eau»: les Russes sont à bout

Moscou annonce la fin de la mobilisation partielle. Pendant ce temps, les soldats manquent de tout sur le front. Mais les mois les plus difficiles sont probablement encore à venir.



La mobilisation partielle russe est terminée. C'est ce qu'a annoncé lundi 31 octobre le ministère de la Défense à Moscou. Sergueï Choïgou s'est déjà exprimé à ce sujet vendredi 28 octobre: 300 000 personnes ont été appelées, dont 82 000 sont déjà en mission sur le front. Les autres sont encore en formation.

La Russie a lancé sa mobilisation partielle le 21 septembre. L'enrôlement des réservistes a parfois été chaotique. Il n'y avait par exemple pas assez d'équipement, ou alors les mauvaises personnes ont été appelées à servir. Vladimir Poutine a lui-même avoué que tout ne s'était pas déroulé comme prévu. Il y a eu des difficultés et des erreurs dans la première phase, a-t-il déclaré, selon l'agence de presse Ria Novosti.

Celles-ci étaient toutefois inévitables, étant donné que la dernière mobilisation partielle remontait à longtemps. Il est maintenant important de «tirer les conclusions nécessaires pour moderniser l'ensemble du système de travail des bureaux d'enregistrement et de recrutement militaires».



Sergueï Choïgou a déclaré:



«Les problèmes n'étaient apparus que lors de la première phase de la mobilisation. Ils ont été résolus par la suite»

Poutine et son ministre de la Défense se sont récemment fait photographier sur un terrain d'entraînement en train de serrer la main de soldats bien équipés.

Vladimir Poutine et Sergueï Choïgou rendent visite à des soldat dans la région de Riazan. Image: keystone

Mais la réalité sur le front est parfois bien différente. Plusieurs vidéos publiées ces derniers jours indiquent que les combattants russes doivent lutter pour leur vie dans les pires conditions.



Un mauvais équipement

De nombreux soldats rêvent d'un bon équipement qui les protégerait de la pluie et des basses températures. Un commandant de compagnie dans une section boisée du front se plaint:

«Nous avons été envoyés ici sans entraînement ni rien. Les gens portent leur propre uniforme. Nous avons dû tout acheter nous-mêmes»

Un camarade ajoute:

«Nous n'avons pas de sous-vêtements chauds. Nous avons seulement des pantalons»

Pour le reste, l'organisation de cette unité semble également misérable. «Pas d'armes, pas de munitions, pas de grenades, pas de nourriture, pas d'eau. C'est une catastrophe», s'énerve un combattant.

Ce n'est pas un cas isolé. Dans tout le pays, les hommes mobilisés achètent eux-mêmes leur équipement, écrit The Guardian. Le bruit s'est répandu que l'armée ne pouvait pas équiper suffisamment les soldats. La demande de sacs de couchage, de bottes et de vêtements de plein air a fortement augmenté dans toute la Russie. Le prix des gilets pare-balles aurait augmenté de 500%.

Une vidéo circule sur les réseaux sociaux, dans laquelle un soldat russe se plaint que son gilet pare-balles n'est destiné qu'aux jeux d'airsoft et n'offre aucune protection contre les vraies balles.

The Guardian, citant l'expert militaire russe indépendant Pavel Luzin, explique:

«La Russie n'était tout simplement pas préparée à une mobilisation de cette ampleur. Lorsque la mobilisation a été annoncée, il n'y avait aucun mécanisme pour la mettre réellement en œuvre»

Un soldat de la ville russe de Penza vit également dans des conditions misérables. Comme on peut le voir sur une vidéo, son unité est stationnée dans une étable à vaches abandonnée. «Tout le monde est enrhumé, tout le monde est mouillé», peste le soldat russe. Le sol est couvert de beuse de vache, les soldats ont posé de la paille sur le sol pour y dormir. Tout est ouvert, il n'y a ni portes ni fenêtres. Il déplore:

«Il n'y a pas d'endroit où nous pouvons nous sécher. C'est notre maudite armée de mobilisés»

Les proches des combattants désespèrent

Les hommes de la ville de Serov qui ont été appelés ne vont pas bien non plus. Ils combattent actuellement près de la ville ukrainienne de Lyman. Ils semblent manquer de tout. Les proches des combattants affirment dans une vidéo que l'approvisionnement en eau et en nourriture est misérable.



«Pas de nourriture, pas d'eau, ils n'ont rien. Il n'y a pas eu d'entraînement non plus»

Selon eux, les soldats doivent enterrer eux-mêmes les morts. L'armée déclarerait alors simplement ces personnes comme disparues. Les soldats disposent certes d'un char, mais celui-ci serait inutile, car il n'y a pas de carburant. Un homme affirme en outre que le matériel de secours n'arrive pas aux combattants, car les officiers le récupèrent pour eux-mêmes.

Une nouvelle vague de mobilisation est possible

Malgré la mobilisation partielle, la Russie n'a pas réussi à regagner du terrain en Ukraine. Au mois d'octobre, les Ukrainiens ont pu reconquérir environ 2500 kilomètres carrés de territoire. La situation pour les soldats sur le front devrait encore s'aggraver dans les mois à venir. Dans l'est de l'Ukraine en particulier, le froid sera mordant en hiver. L'équipement jouera alors un rôle encore plus important.



Les chercheurs américains de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) ne s'attendent toutefois pas à ce que Poutine cesse les combats. Il continuera selon eux à faire combattre ses soldats avec des moyens conventionnels, car il espère que l'Occident abandonne son soutien à Kiev cet hiver.

Pour l'ISW, Poutine sera encore prêt à envoyer pendant longtemps des combattants mal équipés sur le front. Il est possible que la vague de mobilisation qui vient de s'achever ne soit pas la dernière.

Traduit et adapté de l'allemand par Noëline Flippe