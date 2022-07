Leur méthodologie

Pour tromper leurs interlocuteurs, les deux hommes se seraient bien préparés et auraient eu recours à ce que l'on appelle «l'ingénierie sociale». Il s'agit de collecter des informations sur les personnes et sur leur environnement, et de falsifier ensuite leurs adresses e-mail par exemple, afin de convaincre les destinataires de l'authenticité de l'émetteur.



Le duo russe a l'intention de publier des enregistrements de toutes ses «blagues» sur le clone russe de YouTube, Rutube.