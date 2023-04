Cette ado russe a commandité le meurtre de sa propre mère

En Russie, une jeune fille de quatorze ans aurait payé deux adolescents pour assassiner sa propre mère, dont le corps a été retrouvé dans une benne à ordures.

Une jeune fille russe de quatorze ans est soupçonnée d'avoir commandité le meurtre de sa propre mère. Pour ce faire, elle aurait engagé deux adolescents, relatent le journal britannique The Sun et d’autres médias russes.

Anastasia Milosskaya, âgée de 38 ans et élevant seule ses enfants, aurait été frappée et étranglée et son corps a été retrouvé emballé dans du plastique près de Moscou.

La victime, agente immobilière, voulait apparemment empêcher la relation entre sa fille et un jeune de quinze ans, par peur qu’il exerce une mauvaise influence sur celle-ci. Le garçon a par le passé vécu avec la famille.

Ils piègent la mère dans l'appartement

La jeune fille et son petit ami auraient versé 4100 euros à deux autres adolescents pour commettre le meurtre. Les assassins auraient piégé la victime alors qu'elle rentrait chez elle. Ils auraient pénétré dans l’appartement grâce à la complicité de l’adolescente et de son copain. Selon la police, ils étaient tous deux présents pendant les faits.

Le corps de la mère a été retrouvé dans une benne à ordures par un concierge de la localité de Balachikha, dans la banlieue de Moscou.

La police a arrêté les quatre personnes. Les auteurs présumés sont accusés d’assassinat, la fille et le jeune de 15 ans d'instigation à assassinat.