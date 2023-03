Ramzan Kadyrov (à droite) a rencontré Vladimir Poutine lundi. Image: sda

Kadyrov nerveux face à Poutine? Voici ce qu'il y a derrière

Les troupes tchétchènes ont de la peine au combat. Leur chef Ramzan Kadyrov s'est récemment entretenu avec Poutine, déterminé à obtenir les faveurs du Kremlin.

Plus de «International»

Un article de

Ramzan Kadyrov, président de la République tchétchène sous administration russe, a sollicité lundi les faveurs de Vladimir Poutine. C'est ce que rapporte le centre de réflexion américain «Institute for the Study of War» (ISW). Les deux hommes ont parlé des évolutions socio-économiques et de politique intérieure de la Tchétchénie en 2022.

👉 Suivez l'évolution de la guerre en Ukraine en direct 👈

Selon les informations de l'ISW, Ramzan Kadyrov a également fait l'éloge de la loyauté des combattants tchétchènes durant la guerre en Ukraine. Les combattants exécutent consciencieusement les ordres de Poutine et «sont déterminés à agir jusqu'au bout», a déclaré le leader tchétchène. Pendant la rencontre, ce dernier semblait nerveux. Selon l'ISW, peut-être en raison de la forte pression exercée pour présenter la Tchétchénie, ses troupes et lui-même sous le meilleur jour possible aux yeux de Poutine.

Ramzan Kadyrov craint de perdre les faveurs de Poutine. Image: sda

Un rôle secondaire

Les troupes tchétchènes jouent un rôle secondaire sur le front en Ukraine. Elles sont principalement concentrées à Bilohorivka, dans la région de Lougansk. Les soldats de Tchétchénie remplissent surtout des missions de maintien de l'ordre en Ukraine occupée. En l'absence de succès évidents au combat, Kadyrov pourrait craindre de perdre les faveurs du président russe, selon l'ISW.

Dans le cadre de la rencontre de lundi, Poutine s'est néanmoins montré reconnaissant et a remercié Kadyrov pour la performance de son armée. Selon l'ISW, le maître du Kremlin souhaite renforcer la pression sur Kadyrov afin de placer prochainement les forces tchétchènes au cœur des combats. Tant le groupe de mercenaires pro-russe Wagner que les forces armées de l'Etat russe subissent actuellement des pertes assez importantes. (csi)