La Russie va tourner le premier film dans l'espace

Image: Shutterstock

Après la course à l'espace, place maintenant à la course au film tourné dans l'espace. La Russie compte participer et va envoyer une équipe sur place en octobre.

L'actrice Ioulia Peressild et le réalisateur Klim Chipenko vont rejoindre la station spatiale internationale. Ils doivent y réaliser le premier film de fiction tourné dans l'espace.

«Le départ de l'expédition est prévu le 5 octobre 2021 du cosmodrome de Baïkonour à bord du vaisseau spatial Soyouz MS-19», selon un communiqué de Roscosmos. Le film dont le titre de provisoire est «Le défi» est un «drame spatial» selon l'agence spatiale russe.

Il sera réalisé par Klim Chipenko, auteur des films russes «Kholop», «Saliout-7» et «Text». Le communiqué ne révèle pas de détail sur l'histoire du film ni sur le rôle de Ioilia Peressild.

Le film est coproduit par Dmitri Rogozine, le patron de l'agence spatiale russe, qui a affiché son ambition que la Russie soit le premier pays à tourner un film dans l'espace. (ats)