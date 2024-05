25 ans de prison pour avoir voulu incendier un bureau militaire russe

Il prend 25 ans de prison pour avoir voulu incendier un centre militaire russe

Un tribunal militaire russe a condamné lundi à 25 ans de prison un homme accusé d'avoir été recruté par l'Ukraine pour commettre une attaque incendiaire contre un bureau de recrutement militaire en Sibérie.

Des dizaines d'attaques contre des bureaux militaires ont eu lieu depuis le début de la guerre en Ukraine. Keystone

25 ans de prison. C'est la décision du tribunal militaire russe à l'encontre d'Ilia Babourine. Dans un communiqué sur Telegram, la cour indique que ce dernier a été reconnu coupable d'avoir été en contact avec l'organisation nationaliste ukrainienne Azov, désignée «terroriste» en Russie, et d'avoir voulu incendier sur leur ordre une école à Novossibirsk, en Sibérie, et planifié une attaque contre un bureau de recrutement militaire dans la même ville.

Selon le tribunal, il avait trouvé un complice pour incendier ce centre de recrutement militaire et lui avait remis un cocktail Molotov et un téléphone portable, mais ce dernier n'est pas passé à l'action et l'a dénoncé aux services de sécurité russes (FSB).

Loin d'être un cas isolé

Depuis le début de l'attaque russe à grande échelle contre l'Ukraine, et en particulier l'annonce d'une mobilisation militaire en Russie, à l'automne 2022, des dizaines d'attaques ou tentatives d'attaques contre des centres administratifs ou des bureaux de recrutement militaires ont été signalées à travers le pays.

De lourdes peines de prison, dépassant souvent la dizaine d'années de réclusion, ont été décidées contre des incendiaires présumés, mais il s'agit cette fois d'un jugement particulièrement sévère.

Selon l'agence de presse Interfax, Ilia Babourine était accusé, entre autres, de «terrorisme», de «participation à un groupe armé illégal» et de «haute trahison», des crimes parmi les plus graves du code pénal russe.

Il avait été arrêté à l'automne 2022, toujours selon Interfax. (baf/ats)