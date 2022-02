Les membres du groupe Anonymous sont identifiables grâce à leurs masques de Guy Fawkes. image: AP

Et maintenant, Anonymous déclare une «cyber-guerre» contre le Kremlin

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le site Internet de Russia Today a été piraté par Anonymous. Le collectif de pirates informatiques a annoncé d'autres cyberattaques «de grande ampleur» visant le gouvernement russe.

Anonymous a déclaré une «cyber-guerre» contre la Russie. Plusieurs comptes du collectif de hackers l'ont fait savoir, jeudi soir, sur Twitter. Il s'agirait d'une réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le site web de Russia Today était inaccessible. Sur Twitter, les hackers ont déclaré avoir mis «hors service le site web de la chaîne de propagande russe RT News». Dans une autre publication d’Anonymous, on a également appris que plusieurs autres sites web du gouvernement russe étaient inaccessibles.

Anonymous a appelé à soutenir l'Ukraine. Les opérations de ces pirates informatiques sont dirigées contre le gouvernement russe, ont expliqué ceux-ci en indiquant notamment: «le secteur privé sera inévitablement touché.» Le collectif a néanmoins affirmé s'engager pour la paix dans le monde. L'action ne serait pas dirigée contre la population russe.

Le gouvernement ukrainien recrute des hackers

Vendredi matin, le site web de RT – anciennement Russia Today – a semblé à nouveau fonctionner. La chaîne de télévision a fait état d'une cyberattaque présumée en relevant que les sites du Kremlin, de la Douma et du ministère de la Défense, entre autres, avaient été touchés par des perturbations informatiques.

La chaîne d'information diffuse aussi du contenu en espagnol et en arabe aux Etats-Unis et dans d'autres pays. En Allemagne par exemple, elle considère son programme comme une contribution à la diversité d'opinion en Europe. Or, les critiques accusent RT de propagande du Kremlin et de désinformation.

Plusieurs fournisseurs d'accès à Internet russes auraient également été la cible du collectif de hackers durant la nuit.

En parallèle, le gouvernement ukrainien a demandé l'aide de la part de volontaires issus de la pègre des hackers. Il cherche à protéger les infrastructures critiques et mener des missions de cyber-espionnage contre les troupes russes.

Comme le rapportent deux personnes proches du dossier, la demande du gouvernement est apparue sur des forums de hackers. «Cybercommunauté ukrainienne! Il est temps de participer à la cyberdéfense de notre pays», peut-on lire dans la publication.

Jusqu'à présent, les informations sur l'appel n'ont été ni confirmées ni démenties officiellement. Selon un membre interne du gouvernement, des centaines de candidatures ont déjà été reçues et sont en cours d'examen afin de s'assurer qu'aucun agent russe ne figure parmi elles.

Le gouvernement américain se prépare lui aussi. Le ministre de l’Intérieur aurait été désigné comme autorité chef de file pour surveiller les activités russes et coordonner l’action des agences. Des mises en garde ont été lancées contre de possibles cyberattaques contre les Etats-Unis et une éventuelle campagne de désinformation.

