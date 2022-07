Comment de vieux missiles russes font des victimes inutiles en Ukraine

«La Russie est très probablement à court de Kalibrs (armes de précision). Et leurs commandants ne se soucient vraisemblablement pas beaucoup des risques pour les civils. Par manque d'attention et de précision des missiles, des dizaines de personnes sont mortes.»

Une image de destruction: le centre commercial Amstor à Krementchouk après l'attentat, le 29 juin 2022. L'ambassade de Russie en Grande-Bretagne affirme que l'incendie a été déclenché par des explosions dans un bâtiment voisin – et non par un missile. image: keystone

En effet, le centre commercial est indiqué comme étant fermé sur Google depuis plusieurs semaines, mais certaines boutiques ont rouvert depuis juin, comme l'a reconstitué le journal Bild à partir d'anciens messages Telegram indiquant les heures d'ouverture actualisées. En outre, plusieurs témoins oculaires ont déclaré à la BBC et au Bild qu'ils s'étaient rendus dans le centre commercial au cours des derniers jours et semaines.

La machine de propagande russe tourne plein régime depuis l'attaque contre le centre commercial. Pourtant, il est possible de prouver ou de retracer un certain nombre d'éléments à l'aide d'informations accessibles au public.

«Le coup porté au centre commercial était presque certainement involontaire, mais l'utilisation d'une arme aussi imprécise le rendait plus probable. Si ce n'était pas le centre commercial, cela aurait tout aussi bien pu être les bâtiments civils à l'est ou à l'ouest de l'usine.»

Comme l'indique un communiqué de l'ambassade russe à Londres, les forces armées russes sont parties du principe que des armes et des munitions fournies par les Etats-Unis et des pays européens étaient stockées dans cette usine.

Owen pense que l'attaque russe n'a pas visé le centre commercial ou le stade, mais la PJSC Kredmash, une usine de machines . Elle est située au cœur de la ville et est entourée d'infrastructures civiles et d'habitations. Le centre commercial Amstor se trouve directement au sud de l'usine.

Les premiers missiles Ch-22 ont été mis à la disposition des forces aéronavales soviétiques à partir de 1962. A l'origine, l e Ch-22 avait été conçu pour détruire les porte-avions et les unités de guerre navale de l'Otan – et ce, en un seul impact. Pour ce faire, les missiles ont été construits de manière à être incroyablement rapides et à pouvoir être équipés, au choix, d'une charge nucléaire.

